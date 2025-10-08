2 órája
Négylábú hősét ünnepli a somogyi rendőrség
Az Állatok Világnapja alkalmából immár harmadik alkalommal adták át az Állatvédelmi Szakmai Díjakat az Igazságügyi Minisztériumban. A díj célja, hogy elismerje azokat a szakembereket és közéleti szereplőket, akik kiemelkedő munkát végeznek az állatvédelem területén.
A 2025. évi díjazottak között először két rendőrkutya is szerepelt, ezzel is hangsúlyozva a szolgálati állatok hűségét és társadalmi szerepét. Somogy vármegyét Dolomit, a rendőrség négylábú hőse képviselte, vezetője Laczkó Bence r. törzsőrmester. Dolomit „Év Négylábú Hőse” kategóriában részesült elismerésben, kiemelkedő szolgálatáért.
A díjazottak egy Herendi pulit kaptak, valamint 100 kg állateledelt ajánlhatnak fel egy általuk választott civil állatvédő szervezetnek. Az ünnepség a Pannon Várszínház zenés műsorával zárult, amely a szeretet és az állatvédelem fontosságát hirdette.