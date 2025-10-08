október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelem

1 órája

Négylábú hősét ünnepli a somogyi rendőrség

Címkék#Herendi puli#Állatvédelmi Szakmai Díj#Év Négylábú Hős#munka#szakember

Az Állatok Világnapja alkalmából immár harmadik alkalommal adták át az Állatvédelmi Szakmai Díjakat az Igazságügyi Minisztériumban. A díj célja, hogy elismerje azokat a szakembereket és közéleti szereplőket, akik kiemelkedő munkát végeznek az állatvédelem területén.

Lugosi Laura

A 2025. évi díjazottak között először két rendőrkutya is szerepelt, ezzel is hangsúlyozva a szolgálati állatok hűségét és társadalmi szerepét. Somogy vármegyét Dolomit, a rendőrség négylábú hőse képviselte, vezetője Laczkó Bence r. törzsőrmester. Dolomit „Év Négylábú Hőse” kategóriában részesült elismerésben, kiemelkedő szolgálatáért.

Dolomit, vezetője: Laczkó Bence r. törzsőrmester és B-Káosz, kutyavezetője: Havran József r. főtörzszászlós
Dolomit, vezetője: Laczkó Bence r. törzsőrmester és B-Káosz, kutyavezetője: Havran József r. főtörzszászlós Fotó: Juhász Melinda

A díjazottak egy Herendi pulit kaptak, valamint 100 kg állateledelt ajánlhatnak fel egy általuk választott civil állatvédő szervezetnek. Az ünnepség a Pannon Várszínház zenés műsorával zárult, amely a szeretet és az állatvédelem fontosságát hirdette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu