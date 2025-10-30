október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Nem engednek a színvonalból a szépkorúak

Címkék#Kara Lajos#díszoklevél#nyugdíjasklub#házigazda

Varga László

Kara Lajos polgármesterrel az élén remek házigazdának bizonyult Buzsák a nyugdíjaszövetség közelmúltban megrendezett második vegyes műfajú vármegyei gáláján, amelyre több mint kétszáz fellépő érkezett. A mintegy háromórás programban huszonnégy műsorszámnak, közte tizennyolc csoportos és hat egyéni szereplőnek tapsolhatott a termet zsúfolásig megtöltő közönség. A bemutatón elismerések átadására is sor került: a legmagasabb kitüntetésben, a Szövetségben a szépkorúakért díjban a magyaregresi klubból Fajcsi Jánosné, Balatonföldvárról Tóth Attila részesült, míg díszoklevelet a szóládi nyugdíjasklub tagja, Aranyás Kálmánné és a magyaregresi Ferencz Elemér kapott. A rendezvény végén valamennyi fellépő emléklapot vehetett át. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu