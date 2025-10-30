Nem engednek a színvonalból a szépkorúak

Kara Lajos polgármesterrel az élén remek házigazdának bizonyult Buzsák a nyugdíjaszövetség közelmúltban megrendezett második vegyes műfajú vármegyei gáláján, amelyre több mint kétszáz fellépő érkezett. A mintegy háromórás programban huszonnégy műsorszámnak, közte tizennyolc csoportos és hat egyéni szereplőnek tapsolhatott a termet zsúfolásig megtöltő közönség. A bemutatón elismerések átadására is sor került: a legmagasabb kitüntetésben, a Szövetségben a szépkorúakért díjban a magyaregresi klubból Fajcsi Jánosné, Balatonföldvárról Tóth Attila részesült, míg díszoklevelet a szóládi nyugdíjasklub tagja, Aranyás Kálmánné és a magyaregresi Ferencz Elemér kapott. A rendezvény végén valamennyi fellépő emléklapot vehetett át.