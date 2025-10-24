október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1956-os megemlékezés

3 órája

Nem hősök akartak lenni, a jövőért ragadtak fegyver

Címkék#marcali#1956-os forradalom#megemlékezések

A bizonytalan időjárás miatt a marcali művelődési házban tartották meg az idei megemlékezést az 1956-os forradalom évfordulóján.

Kiss Kálmán
Nem hősök akartak lenni, a jövőért ragadtak fegyver

Ünnepi beszédet mondott Kutor Veronika, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Felszólalásában kihangsúlyozta, hogy 1956-ban jött el a pillanat, amikor a népnek elege lett a hatalom önkényéből. Ők nem hősök akartak lenni, hanem a jelenért, illetve a jövőért ragadtak fegyvert, de értünk is harcoltak. Az ő küzdelmük meghatározza a jelenünket és a jövőnket is. Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük meg 1956 üzenetét. Ők is egyet akartak: a független és szabad Magyarországot – zárta gondolatait a felszólaló.

Kutor Veronika, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója mondott ünnepi beszédet
Fotó: Kiss Kálmán

A műsorban a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai és a Mikszáth Kálmán Általános Iskola Cantilena Kórusa működött közre. A program végén a jelenlévők átsétáltak a Hősök terére, ahol az 1956-os emlékműnél a város vezetése, a közművelődési intézmények és pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit mécseseket gyújtottak és fejet hajtottak a hősök és áldozatok emlékére.

Ünnepi megemlékezés Marcaliban
Fotó: Kiss Kálmán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu