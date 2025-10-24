Nem hősök akartak lenni, a jövőért ragadtak fegyver

Ünnepi beszédet mondott Kutor Veronika, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Felszólalásában kihangsúlyozta, hogy 1956-ban jött el a pillanat, amikor a népnek elege lett a hatalom önkényéből. Ők nem hősök akartak lenni, hanem a jelenért, illetve a jövőért ragadtak fegyvert, de értünk is harcoltak. Az ő küzdelmük meghatározza a jelenünket és a jövőnket is. Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük meg 1956 üzenetét. Ők is egyet akartak: a független és szabad Magyarországot – zárta gondolatait a felszólaló.

Fotó: Kiss Kálmán

A műsorban a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai és a Mikszáth Kálmán Általános Iskola Cantilena Kórusa működött közre. A program végén a jelenlévők átsétáltak a Hősök terére, ahol az 1956-os emlékműnél a város vezetése, a közművelődési intézmények és pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit mécseseket gyújtottak és fejet hajtottak a hősök és áldozatok emlékére.