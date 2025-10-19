október 19., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Nem vártak a felnőttekre, diákok festették fel parkolókat a barcsi nagyáruház előtt

Címkék#szükség#környék#üzletház#diákönkormányzat#középiskola#sáv

A barcsi diákönkormányzat képviselői társadalmi munkában festették le Barcson a DM üzletház előtti parkolók sávjait. A terület újrafestésére azért volt szükség, mert többször okozott problémát a parkolás, hiszen az áruház környékén több panel lakás is van. A szorgalmas diákok a helyi általános és középiskolákból érkeztek és több órán keresztül szépítették a város közterét

 

