1 órája
Drámai jelenet a balatoni étteremben, azonnal a helyszínre értek a rendőrök
Feszült és eseménydús hetet zártak a somogyi hatóságok: életmentés, razzia és rejtélyes leletek is borzolták a kedélyeket. A héten egy pincér bátorsága, egy országos drogakció és egy újabb balatoni holttest tartotta izgalomban a közvéleményt.
Balatonbogláron egy éber pincér mentette meg egy bántalmazott nő életét és biztonságát. A vendég néma segélykérő mozdulattal jelezte, hogy bajban van, a vendéglátós pedig azonnal kapcsolt. Az eset október 15-én este történt egy helyi vendéglátóhelyen, ahová egy négyfős társaság – két férfi és két nő – tért be vacsorázni. Teljes cikk
Hamis szoftvereket vásárolt a marcali autószerelő, hatmillióval volt így beljebb
Egy marcali autószerelő az internetről beszerzett, hamis autódiagnosztikai szoftverekkel dolgozott, miközben tisztában volt azok jogsértő voltával. A férfi ezzel 12 jogtulajdonosnak összesen csaknem hatmillió forintos kárt okozott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot indítványozott vele szemben. Teljes cikk
Riasztás: a Drávában, a sekély vízben találtak egy 50 éves nőre
Egy barcsi férfi kért segítséget a rendőrségtől, miután órák óta nem találta feleségét, aki súlyos lelki gondokkal küzdött. A rendőrök a Dráva partján, a sekély vízben, kihűlés közeli állapotban találtak rá az asszonyra. A mentők időben érkeztek, a nőt kórházba szállították. Teljes cikk
Borzalmas rejtély: újabb holttest került elő a Balatonnál
Újabb emberi maradványokra bukkantak a Balatonnál, ezúttal Siófok közelében. A rendőrség szerint a koponya- és csontdarabok legalább 50 évesek lehetnek, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A hatóságok körözést adtak ki az elhunyt személyazonosságának megállapítására. Teljes cikk
Óriási drograzziát tartottak 500 rendőrrel, 47 helyszínen csaptak le egyszerre
Országszerte nagyszabású razzia zajlott szerda reggel: a rendőrök 47 helyszínen csaptak le egyszerre a kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében. A műveletben közel ötszáz rendőr vett részt, és a Delta program történetének eddigi legnagyobb akciójának tartják. A kormánybiztos szerint a hajtóvadászat mostantól még intenzívebben folytatódik. Teljes cikk