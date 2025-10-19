október 19., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Drámai jelenet a balatoni étteremben, azonnal a helyszínre értek a rendőrök

Címkék#holttest#Balaton#Rendőr-főkapitányság#drograzzia#rejtély

Feszült és eseménydús hetet zártak a somogyi hatóságok: életmentés, razzia és rejtélyes leletek is borzolták a kedélyeket. A héten egy pincér bátorsága, egy országos drogakció és egy újabb balatoni holttest tartotta izgalomban a közvéleményt.

Drámai jelenet a balatoni étteremben, azonnal a helyszínre értek a rendőrök

Balatonbogláron egy éber pincér mentette meg egy bántalmazott nő életét és biztonságát. A vendég néma segélykérő mozdulattal jelezte, hogy bajban van, a vendéglátós pedig azonnal kapcsolt. Az eset október 15-én este történt egy helyi vendéglátóhelyen, ahová egy négyfős társaság – két férfi és két nő – tért be vacsorázni.

Egy balatonboglári étteremben egy nő néma segélykérő mozdulattal kért segítséget – a pincér azonnal hívta a rendőröket.
Életet menthet ha ismerjük a néma segélykérő mozdulatot
Forrás: ÉFOÉSZ

Hamis szoftvereket vásárolt a marcali autószerelő, hatmillióval volt így beljebb

Egy marcali autószerelő az internetről beszerzett, hamis autódiagnosztikai szoftverekkel dolgozott, miközben tisztában volt azok jogsértő voltával. A férfi ezzel 12 jogtulajdonosnak összesen csaknem hatmillió forintos kárt okozott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot indítványozott vele szemben.

Hamis eszközöket foglaltak le a nyomozóhatóság emberei a marcali autószerelőnél 
Fotó: Magyarország Ügyészsége 
Fotó: Magyarország Ügyészsége

Riasztás: a Drávában, a sekély vízben találtak egy 50 éves nőre

Egy barcsi férfi kért segítséget a rendőrségtől, miután órák óta nem találta feleségét, aki súlyos lelki gondokkal küzdött. A rendőrök a Dráva partján, a sekély vízben, kihűlés közeli állapotban találtak rá az asszonyra. A mentők időben érkeztek, a nőt kórházba szállították.

Kihűlés közeli állapotban találtak rá a nőre
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Borzalmas rejtély: újabb holttest került elő a Balatonnál

Újabb emberi maradványokra bukkantak a Balatonnál, ezúttal Siófok közelében. A rendőrség szerint a koponya- és csontdarabok legalább 50 évesek lehetnek, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A hatóságok körözést adtak ki az elhunyt személyazonosságának megállapítására.

Holttest találtak a Balatonnál
Fotóillusztráció: MW

Óriási drograzziát tartottak 500 rendőrrel, 47 helyszínen csaptak le egyszerre

Országszerte nagyszabású razzia zajlott szerda reggel: a rendőrök 47 helyszínen csaptak le egyszerre a kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében. A műveletben közel ötszáz rendőr vett részt, és a Delta program történetének eddigi legnagyobb akciójának tartják. A kormánybiztos szerint a hajtóvadászat mostantól még intenzívebben folytatódik.

Lecsaptak a rendőrök
Forrás: Horváth László Facebook

 

 

