Pedagógus élet: egykor szívjóságból verték a gyereket, ma már csúnyán nézni sem mernek

"Bezzeg az én időmbe.." kezdetű mondás, amelyet a fiatalok annyira nem kedvelnek, néha nem alaptalan. A modern nevelés tudományokban és a pedagógiában, semmilyen fizikai "nevelési módszer" már nem szerepel, amelyekkel az idősebb generációkat még illették az iskola padban. Az akkori tanulók, már attól is rettegtek hogy ha egy házi feladatuk vagy órai válaszuk hibás volt, mit fog lépni a tanár. A világ akkor máshogyan működött, így még aktívan alkalmazták ezen nevelési "módszereket".

Új nevelési módszerekkel kell készülniük a pedagógusoknak. - Fotó: Béres Attila

–Emlékszem vissza, egy számomra nagyon emlékezetes esetre, amely negatívan érintett. A tanáraink azzal viccelődtek, hogy alig kezdődött el az év, máris szét esik az osztály napló könyve – emlékezett vissza a 80-90-es évek oktatására Kovács Dorottya, kaposvári felnőtt. Az osztály naplónk, ugyanis azért ment tönkre olyan hamar, mert a tanároknak egy kedvelt nevelési "eszköze" volt, azzal a könyvel végezni az oktatásunkat. Igazából az egészben az volt a legrosszabb, hogy folyamatosan a hibáinkra, és a negatívumokra hívták fel a figyelmet. Sosem azt nézték, hogy miben vagyunk jók, és azért esetleg egy dicsérő szóval illetnek, hanem egyfolytában azt kaptuk, hogy semmihez sem értünk, és semmi nem lesz belőlünk. Van akiről ezek ennyi év távlata után simán lepergett, sőt már akkor is, de van akiben ezek egész életüket végigkísérő, mondjuk úgy, traumák lettek – mondta Kovács Dorottya.

Új szakértői nevelési módszerek

A legtöbb fiatal, el sem tudja képzelni, sőt bele sem tud gondolni, hogy milyen, így iskolába járni, tanulni. – A mostani generációval, és az alsósokkal, de már az óvodáskorban is komoly düh kezelési problémák és agresszióval teli esetek vannak, amelyeket eddig még nem tapasztaltunk– emelte ki Némethné Hegyi Bernadett, Boglári Általános Iskola Igazgatója és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója. Agresszivitást kezelő szakértőkkel és olyan mentál-higiéniás specialistákkal vettem fel a kapcsolatot akikkel konfliktus kezelésről tartunk majd tréningeket, illetve a tavasszal egy átfogó továbbképzést a témával kapcsolatban az egész tantestületnek. Ha lehet így fogalmazni, semmilyen nevelési eszköz nincs a pedagógusok kezében, és így ilyen megoldásokkal kell bővítenünk a tudástárunkat. Ha a szülő partner az rendkívül nagy segítség, de van amikor sajnos nem hisznek nekünk a szülők, egy-egy szembesítés alkalmával sem – mondta Némethné Hegyi Bernadett, Boglári Általános Iskola Igazgatója és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója.