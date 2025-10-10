Pinkben húztak kangoo cipőt a női egészségért

A nők egészsége a legfontosabb, vallják az első ízben megrendezett kaposvári Pink Run Program résztvevői. Nagy Berta szerint a női egészségért érdemes kiállni, hiszen neki is voltak problémái. Többször járt mammográfiára, eleinte meg is ijedt, de aztán fellélegezhetett, mert nem bizonyult rosszindulatúnak a testén észlelt elváltozás. Miután a kedvenc sportja a kangoo, és sűrűn jár edzeni, ezért örömmel csatlakozott pénteken a Városligetben tartott megmozduláshoz.

A nők egészsége fontos Fotó: Muzslay Péter

Figyelemfelhívás a nők egészsége miatt

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért az Egészséges Kaposvár közössége különleges programokat szervezett az érdeklődőknek.

Nem a megtett kilométerek számítanak, hanem az összefogás

– Egy országos programsorozathoz csatlakoztunk, miután október a női egészség hónapja – mondta Puha Anikó, az Egészséges Kaposvár 2030 program koordinátora. – A mellrák elleni séta lesz a következő állomás, de nyilván a nőket érintő minden olyan egészségügyi problémára szeretnénk felhívni a figyelmet, ami megelőzhető. Kiemelném a daganatos betegségek elleni szűrések fontosságát, de az legalább ilyen lényeges, hogy ha valakit utolért a betegség, akkor a női szolidaritás sokakat át tud segíteni a nehéz helyzeten. Nem vagyunk egyedül a bajban, ezt minden érintettnek tudnia kell.