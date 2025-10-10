október 10., péntek

Pinkben húztak kangoo cipőt a női egészségért

Címkék#öröm#szolidaritás#Egészséges Kaposvár 2030#kangoo#nő#küzdelem

Rózsaszínbe öltöznek, és megmozdulnak a szolidaritásért. Összefogással többet lehet tenni, hogy jobb legyen a nők egészsége.

Kovács Gábor László

A nők egészsége a legfontosabb, vallják az első ízben megrendezett kaposvári Pink Run Program résztvevői. Nagy Berta szerint a női egészségért érdemes kiállni, hiszen neki is voltak problémái. Többször járt mammográfiára, eleinte meg is ijedt, de aztán fellélegezhetett, mert nem bizonyult rosszindulatúnak a testén észlelt elváltozás. Miután a kedvenc sportja a kangoo, és sűrűn jár edzeni, ezért örömmel csatlakozott pénteken a Városligetben tartott megmozduláshoz.    

A nők egészsége fontos Fotó: Muzslay Péter
Figyelemfelhívás a nők egészsége miatt 

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ezért az Egészséges Kaposvár közössége különleges programokat szervezett az érdeklődőknek.

Nem a megtett kilométerek számítanak, hanem az összefogás
Nem a megtett kilométerek számítanak, hanem az összefogás

– Egy országos programsorozathoz csatlakoztunk, miután október a női egészség hónapja – mondta Puha Anikó, az Egészséges Kaposvár 2030 program koordinátora. – A mellrák elleni séta lesz a következő állomás, de nyilván a nőket érintő minden olyan egészségügyi problémára szeretnénk felhívni a figyelmet, ami megelőzhető. Kiemelném a daganatos betegségek elleni szűrések fontosságát, de az legalább ilyen lényeges, hogy ha valakit utolért a betegség, akkor a női szolidaritás sokakat át tud segíteni a nehéz helyzeten. Nem vagyunk egyedül a bajban, ezt minden érintettnek tudnia kell.

Mellrák elleni kangoo Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

A szervezők szerint a kampányban nem a megtett kilométerek számítanak, hanem az együtt mozgás és a közös részvétel. Csupán arra kérték az indulókat, hogy viseljenek rózsaszín, az időjárásnak megfelelő ruházatot, valamint hosszúszárú zoknit. A kipróbáláshoz 20, különböző méretű kangoo cipő állt rendelkezésre, a lábbelik maximális terhelhetősége 80 kilogramm volt. 
 

 

