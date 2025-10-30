Nyoma veszett három lőfegyvernek a Balatonnál, körözést adott ki a rendőrség

Nyoma veszett a Balatonnál három lőfegyvernek: az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén veszélyt jelenthetnek a térségben, írta a veol.hu. A rendőrség szerint azokat korábban eltulajdonították vagy a térségben veszhetett nyomuk. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött fegyverekről, jelentkezzen, hiszen különösen fontos lehet minden apró részlet.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság aktívan keresi az alábbi lőfegyvereket a körözési nyilvántartás szerint. Smith&Wesson gyártmányú revolver, Tula gyártmányú revolver, Reck gyártmányú gáz- és riasztófegyver.

Somogyban korábban fegyverarzenált találtak egy nagyatádi férfinél. A nagyatádi rendőrök elfogtak egy helyi férfit, aki engedély nélkül tartott fegyvereket és lőszereket otthonában.