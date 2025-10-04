Bukhatjuk a nyugdíjat, ha erre nem figyelünk oda

Évről évre nő azoknak a magyaroknak a száma, akik külföldön vállalnak munkát, elsősorban az Európai Unióban, de sokan élnek Svájcban, Izlandon, vagy épp az Egyesült Királyságban. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a külföldön ledolgozott évek – bizonyos feltételekkel – beleszámítanak a nyugdíjjogosultságba. Ezért is fontos időben utánajárni, milyen dokumentumokra, igazolásokra lesz szükség a nyugdíjigényléshez.

Fontos időben utánajárni, milyen igazolásokra van szükség a nyugdíjhoz

Uniós munkaviszony esetén több országból is járhat nyugdíj, elég egyetlen igénylés

Azok, akik az Európai Unió területén dolgoztak, az uniós szociális biztonsági szabályozás alá tartoznak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki több tagállamban is szerzett biztosítási időt, akkor mindegyik érintett országtól jogosult lehet résznyugdíjra. Jó hír, hogy ehhez nem kell mindenhol külön-külön kérelmet benyújtani – elég egyetlen nyugdíjigénylést beadni, általában abban az országban, ahol az érintett életvitelszerűen él.

– Külföldi munkavégzés esetén azonban kiemelten fontos odafigyelni a nyugdíjjal kapcsolatos kötelezettségekre és lehetőségekre. Ez nem elhanyagolható kérdés, hiszen pénzügyi következményekkel jár, és a vonatkozó jogszabályok pontosan meghatározzák a szükséges tudnivalókat. Az érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak a Dél-dunántúli Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. A somogyiak körében jellemzően Ausztria és Németország a leggyakoribb célország a külföldi munkavállalás során – mondta el nekünk Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnöke.

Ilyenkor a nyugdíjbiztosító intézmények kétféle számítást végeznek. Először kiszámolják, mennyi nyugdíj járna az adott ország szabályai szerint kizárólag az ott ledolgozott évek alapján. Ezután egy másik összeget is meghatároznak, mintha az összes szolgálati időt ugyanabban az országban töltötte volna a kérelmező, és ezt az összeget arányosítják a ténylegesen ott eltöltött idővel. Végül a két összeg közül mindig a magasabbat veszik figyelembe a nyugdíj megállapításakor.

Lényeges, hogy az adott ország hatósága csak akkor készít kétféle számítást, ha az igénylő az adott országban elérte a minimálisan előírt biztosítási időt, amely általában legalább 12 hónap.

Nem csak az EU számít – de nem mindegy, hol dolgoztunk