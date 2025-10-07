Ha nem figyel erre a nyugdíjas, egymillió forintra is megbüntethetik

A nyugdíjjal kapcsolatos szabályok nem merülnek ki abban, hogy ki jogosult az ellátásra és mennyi jár neki. A törvény a folyósítás idejére is előír kötelezettségeket a nyugdíjasok számára, és ha valaki ezeket elmulasztja, komoly bírságra számíthat – figyelmeztetett erre a Közbeszéd.hu.

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettséggel tartoznak. A kép illusztráció.

Fotó: Lang Róbert

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettséggel tartoznak

A nyugdíjasokat érintő jogszabályok nemcsak a jogosultság megszerzéséről és a nyugdíj összegének meghatározásáról rendelkeznek, hanem arról is, hogy a folyósítás során milyen kötelezettségeik vannak az érintetteknek. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint amennyiben a nyugdíjas elmulasztja a kötelező bejelentést, késve teszi meg, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon jár el, mulasztási bírságra számíthat.

Ez a bírság nem csupán jelképes: a törvény szerint az összege 50 ezer forinttól akár 1 millió forintig is terjedhet, a mulasztás súlyától és következményeitől függően.

Mit kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító felé?

A jogszabály minden olyan körülményt bejelentési kötelezettséghez köt, amely hatással van a nyugdíj folyósítására, mértékére vagy jogszerűségére. Ezek közül a legfontosabbak:

Lakcím- vagy tartózkodási hely változása – amennyiben valaki elköltözik, arról a nyugdíjfolyósítót is értesíteni kell, hiszen a hivatalos levelek és határozatok pontos kézbesítése csak így biztosítható.

Bankszámlaszám módosulása – a nyugdíjfolyósító mindig a megadott számlára utalja a havi járandóságot, így bármilyen változás esetén azonnal jelezni kell.

Név- vagy családi állapot változás – házasság, válás vagy akár névváltoztatás esetén is szükséges a bejelentés.

Tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása – bizonyos esetekben a keresőtevékenység hatással lehet a nyugdíj összegére vagy folyósítására.

Hosszabb külföldi tartózkodás – a több hónapos, rendszeres külföldi tartózkodást kötelező jelezni, különösen, ha az érinti a folyósítás feltételeit.

Letartóztatás vagy szabadságvesztés – ezekben az esetekben a nyugdíj folyósítása szünetelhet, így különösen fontos a hivatal értesítése.

Milyen következményekkel jár a mulasztás?

Ha a nyugdíjas elmulasztja a fenti változások valamelyikének bejelentését, akkor a hatóság mulasztási bírságot szabhat ki.