1 órája
Ha nem figyel erre a nyugdíjas, egymillió forintra is megbüntethetik
Ha valaki nyugdíjasként elmulasztja bejelenteni a személyi változásait, a pénztárcája bánhatja. Ha nem figyel erre a nyugdíjas, egymillió forintra is megbüntethetik.
A nyugdíjjal kapcsolatos szabályok nem merülnek ki abban, hogy ki jogosult az ellátásra és mennyi jár neki. A törvény a folyósítás idejére is előír kötelezettségeket a nyugdíjasok számára, és ha valaki ezeket elmulasztja, komoly bírságra számíthat – figyelmeztetett erre a Közbeszéd.hu.
A nyugdíjasok bejelentési kötelezettséggel tartoznak
A nyugdíjasokat érintő jogszabályok nemcsak a jogosultság megszerzéséről és a nyugdíj összegének meghatározásáról rendelkeznek, hanem arról is, hogy a folyósítás során milyen kötelezettségeik vannak az érintetteknek. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint amennyiben a nyugdíjas elmulasztja a kötelező bejelentést, késve teszi meg, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon jár el, mulasztási bírságra számíthat.
Ez a bírság nem csupán jelképes: a törvény szerint az összege 50 ezer forinttól akár 1 millió forintig is terjedhet, a mulasztás súlyától és következményeitől függően.
Mit kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító felé?
A jogszabály minden olyan körülményt bejelentési kötelezettséghez köt, amely hatással van a nyugdíj folyósítására, mértékére vagy jogszerűségére. Ezek közül a legfontosabbak:
- Lakcím- vagy tartózkodási hely változása – amennyiben valaki elköltözik, arról a nyugdíjfolyósítót is értesíteni kell, hiszen a hivatalos levelek és határozatok pontos kézbesítése csak így biztosítható.
- Bankszámlaszám módosulása – a nyugdíjfolyósító mindig a megadott számlára utalja a havi járandóságot, így bármilyen változás esetén azonnal jelezni kell.
- Név- vagy családi állapot változás – házasság, válás vagy akár névváltoztatás esetén is szükséges a bejelentés.
- Tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása – bizonyos esetekben a keresőtevékenység hatással lehet a nyugdíj összegére vagy folyósítására.
- Hosszabb külföldi tartózkodás – a több hónapos, rendszeres külföldi tartózkodást kötelező jelezni, különösen, ha az érinti a folyósítás feltételeit.
- Letartóztatás vagy szabadságvesztés – ezekben az esetekben a nyugdíj folyósítása szünetelhet, így különösen fontos a hivatal értesítése.
Milyen következményekkel jár a mulasztás?
Ha a nyugdíjas elmulasztja a fenti változások valamelyikének bejelentését, akkor a hatóság mulasztási bírságot szabhat ki.
Enyhébb mulasztás esetén, például néhány napos késésnél a bírság 50–100 ezer forint körül alakulhat.
Súlyosabb esetben, amikor a mulasztás hosszabb ideig tart, vagy kifejezetten jogtalan folyósítást eredményez a bírság elérheti az 500 ezer forintot.
Különösen kirívó esetben, amikor szándékos megtévesztésről vagy nagyobb összegű jogtalan kifizetésről van szó, a bírság akár az 1 millió forintot is meghaladhatja.
Emellett a nyugdíjfolyósító a jogtalanul felvett nyugdíj teljes összegét is visszakövetelheti, kamatokkal és pótlékokkal együtt.
Hogyan kell bejelenteni a változásokat?
A nyugdíjasoknak minden változást írásban kell közölniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal. Ez többféle módon történhet:
- személyesen, ügyfélszolgálaton,
- postai úton, ajánlott levélben,
- ügyfélkapun keresztül elektronikusan.
A bejelentést a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelező megtenni.
A somogyi nyugdíjasok pontosak
A somogyi nyugdíjasok többsége természetesen pontosan eleget tesz a bejelentési kötelezettségeinek. Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnöke is hallott már a fenyegető büntetésről. Mindenképpen komolyan kell venni az adatszolgáltatást, mert a különböző állami szerveknek fontos a nyugdíj folyósításához, felelte érdeklődésünkre a somogyi nyugdíjas szövetség elnöke, aki hozzátette: a magas büntetést eltúlzottnak tartja. A fokozatosság elvét kell alkalmazni ilyen esetekben, és figyelembe kellene venni azt is, hogy egy kisnyugdíjasnak alacsony-e a nyugdíja, fejtette ki. úgy vélekedett, hogy ilyen esetben egy apróbb figyelmetlenség esetén elegendő lenne a figyelmeztetés is, nem büntetéssel kellene indítani.