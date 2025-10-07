október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Odafigyelés

1 órája

Ha nem figyel erre a nyugdíjas, egymillió forintra is megbüntethetik

Címkék#jogszabályban#bírság forint#ügyfélszolgálat

Ha valaki nyugdíjasként elmulasztja bejelenteni a személyi változásait, a pénztárcája bánhatja. Ha nem figyel erre a nyugdíjas, egymillió forintra is megbüntethetik.

Kovács Gábor László

A nyugdíjjal kapcsolatos szabályok nem merülnek ki abban, hogy ki jogosult az ellátásra és mennyi jár neki. A törvény a folyósítás idejére is előír kötelezettségeket a nyugdíjasok számára, és ha valaki ezeket elmulasztja, komoly bírságra számíthat – figyelmeztetett erre a Közbeszéd.hu.

A nyugdíjasok bejelntési kötlezettséggel tartoznak A kép illusztráció Fotó: Lang Róbert
A nyugdíjasok bejelentési kötelezettséggel tartoznak. A kép illusztráció.
Fotó: Lang Róbert

A nyugdíjasok bejelentési kötelezettséggel tartoznak

A nyugdíjasokat érintő jogszabályok nemcsak a jogosultság megszerzéséről és a nyugdíj összegének meghatározásáról rendelkeznek, hanem arról is, hogy a folyósítás során milyen kötelezettségeik vannak az érintetteknek. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint amennyiben a nyugdíjas elmulasztja a kötelező bejelentést, késve teszi meg, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon jár el, mulasztási bírságra számíthat.

Ez a bírság nem csupán jelképes: a törvény szerint az összege 50 ezer forinttól akár 1 millió forintig is terjedhet, a mulasztás súlyától és következményeitől függően.

Mit kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító felé? 

A jogszabály minden olyan körülményt bejelentési kötelezettséghez köt, amely hatással van a nyugdíj folyósítására, mértékére vagy jogszerűségére. Ezek közül a legfontosabbak:

  • Lakcím- vagy tartózkodási hely változása – amennyiben valaki elköltözik, arról a nyugdíjfolyósítót is értesíteni kell, hiszen a hivatalos levelek és határozatok pontos kézbesítése csak így biztosítható.
  • Bankszámlaszám módosulása – a nyugdíjfolyósító mindig a megadott számlára utalja a havi járandóságot, így bármilyen változás esetén azonnal jelezni kell.
  • Név- vagy családi állapot változás – házasság, válás vagy akár névváltoztatás esetén is szükséges a bejelentés.
  • Tanulmányok, munkavégzés vagy keresőtevékenység változása – bizonyos esetekben a keresőtevékenység hatással lehet a nyugdíj összegére vagy folyósítására.
  • Hosszabb külföldi tartózkodás – a több hónapos, rendszeres külföldi tartózkodást kötelező jelezni, különösen, ha az érinti a folyósítás feltételeit.
  • Letartóztatás vagy szabadságvesztés – ezekben az esetekben a nyugdíj folyósítása szünetelhet, így különösen fontos a hivatal értesítése.

Milyen következményekkel jár a mulasztás? 

Ha a nyugdíjas elmulasztja a fenti változások valamelyikének bejelentését, akkor a hatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

Enyhébb mulasztás esetén, például néhány napos késésnél a bírság 50–100 ezer forint körül alakulhat.

Súlyosabb esetben, amikor a mulasztás hosszabb ideig tart, vagy kifejezetten jogtalan folyósítást eredményez a bírság elérheti az 500 ezer forintot.

Különösen kirívó esetben, amikor szándékos megtévesztésről vagy nagyobb összegű jogtalan kifizetésről van szó, a bírság akár az 1 millió forintot is meghaladhatja.

Emellett a nyugdíjfolyósító a jogtalanul felvett nyugdíj teljes összegét is visszakövetelheti, kamatokkal és pótlékokkal együtt.

Hogyan kell bejelenteni a változásokat?

A nyugdíjasoknak minden változást írásban kell közölniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal. Ez többféle módon történhet:

  • személyesen, ügyfélszolgálaton, 
  • postai úton, ajánlott levélben, 
  • ügyfélkapun keresztül elektronikusan. 

A bejelentést a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelező megtenni.

A somogyi nyugdíjasok pontosak 

A somogyi nyugdíjasok többsége természetesen pontosan eleget tesz a bejelentési kötelezettségeinek. Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnöke is hallott már a fenyegető büntetésről. Mindenképpen komolyan kell venni az adatszolgáltatást, mert a különböző állami szerveknek fontos a nyugdíj folyósításához, felelte érdeklődésünkre a somogyi nyugdíjas szövetség elnöke, aki hozzátette: a magas büntetést eltúlzottnak tartja. A fokozatosság elvét kell alkalmazni ilyen esetekben, és figyelembe kellene venni azt is, hogy egy kisnyugdíjasnak alacsony-e a nyugdíja, fejtette ki. úgy vélekedett, hogy ilyen esetben egy apróbb figyelmetlenség esetén elegendő lenne a figyelmeztetés is, nem büntetéssel kellene indítani. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu