Nyugdíjasok, figyelem: aki nem tudta átvenni az élelmiszer-utalványt, ezt kell tenni

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért – a nyugdíjasok részére az elmúlt időszakban juttatták el az utalványokat.

Harminc ezer forintos élelmiszer-utalvány: a nyugdíjasok számára lényeges, hogy tisztában legyenek a friss információkkal

Tíz munkanap, posta, államkincstár – kérelmezhető az élelmiszer-utalványok ismételt kiküldése

Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".

Nyugdíjasok, figyelem: ezt fontos tudni az élelmiszer-utalványáról

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

