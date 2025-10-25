október 25., szombat

1 órája

Nyugdíjasok, figyelem: aki nem tudta átvenni az élelmiszer-utalványt, ezt kell tenni

Aki nem tudta átvenni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, a postán átveheti. Nyugdíjasok számára lényeges, hogy tisztában legyenek a fontos információkkal, s mindenki időben hozzájusson az utalványhoz.

Harsányi Miklós
Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért – a nyugdíjasok részére az elmúlt időszakban juttatták el az utalványokat.

Tíz munkanap, posta, államkincstár – kérelmezhető az élelmiszer-utalványok ismételt kiküldése

Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán. Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a 10 napos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".

 

Nyugdíjasok, figyelem: ezt fontos tudni az  élelmiszer-utalványáról

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

 

Sajt, gyümölcs, csirkemáj, méz  – a somogyi szépkorúak ezt is vásároltak az utalvány felhasználásával

  • – Megkaptam az élelmiszer-utalványt és már költöttem is belőle – mondta pénteken a marcali Dóra Tibor. A 71 éves férfi felesége is átvette az utalványt, s a boltban csirkemájat, kovászos kenyeret, mézet, zöldséget és teát is vásároltak. Úgy érzi, hogy hasznos az utalvány, mivel közvetlenül, sok féle termék beszerzésére alkalmas. 
  • Schiszler László, a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) kaposvári nyugdíjas tagozatának gazdasági felelőse érdeklődésünkre pénteken kifejtette: 58 tagja van a közösségüknek, tudomása szerint mindenki hozzájutott a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványhoz. Azt tanácsolta: ha valaki esetleg nem kapta meg a juttatást, akkor menjen el a postára és érdeklődjön, illetve  hivatalosan keresse meg az ügyben illetékes szervezetet. Hangsúlyozta: lényeg, hogy időben induljon el az ügyintézés. 
  • – Néhány hete én is átvettem az utalványt – jegyezte meg. – Az egyik közeli áruházban gyümölcsöt, konzervet, sajtot és tejfölt is vettem. 

 

