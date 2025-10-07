Nyugdíjasok, ez fontos időpont: ekkor utalják az októberi nyugdíjakat - táblázat!

A 2025. október havi nyugdíjak kifizetését a Magyar Államkincstár az alábbi időpontban teljesíti:

Banki utalás: 2025. október 10. (péntek)

A postai úton történő nyugdíjkifizetés a nyugdíjkifizetési naptár szerint történik. A posta 12 munkanapon belül kézbesíti a nyugdíjakat az előre meghatározott napokon.

– A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik és 2025-ben az alábbi időpontokban írják jóvá a bankszámlákon – derült ki a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb tájékoztatójából.

Tájékoztatásuk szerint a banki jóváírás várható időpontja 2025-ben:

január 10. (péntek)

február 12. (szerda)

március 12. (szerda)

április 11. (péntek)

május 12. (hétfő)

június 12. (csütörtök)

július 11. (péntek)

augusztus 12. (kedd)

szeptember 12. (péntek)

október 10. (péntek)

november 12. (szerda)

december 2. (kedd)



