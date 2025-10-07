Juttatások
Nyugdíjasok, ez fontos időpont: ekkor utalják az októberi nyugdíjakat - táblázat!
Itt van az októberi nyugdíj banki jóváírásának időpontja.
A 2025. október havi nyugdíjak kifizetését a Magyar Államkincstár az alábbi időpontban teljesíti:
Banki utalás: 2025. október 10. (péntek)
A postai úton történő nyugdíjkifizetés a nyugdíjkifizetési naptár szerint történik. A posta 12 munkanapon belül kézbesíti a nyugdíjakat az előre meghatározott napokon.
– A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik és 2025-ben az alábbi időpontokban írják jóvá a bankszámlákon – derült ki a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb tájékoztatójából.
Tájékoztatásuk szerint a banki jóváírás várható időpontja 2025-ben:
- január 10. (péntek)
- február 12. (szerda)
- március 12. (szerda)
- április 11. (péntek)
- május 12. (hétfő)
- június 12. (csütörtök)
- július 11. (péntek)
- augusztus 12. (kedd)
- szeptember 12. (péntek)
- október 10. (péntek)
- november 12. (szerda)
- december 2. (kedd)
