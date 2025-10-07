október 7., kedd

Nyugdíjasok, ez fontos időpont: ekkor utalják az októberi nyugdíjakat - táblázat!

Itt van az októberi nyugdíj banki jóváírásának időpontja.

A 2025. október havi nyugdíjak kifizetését a Magyar Államkincstár az alábbi időpontban teljesíti:

Banki utalás: 2025. október 10. (péntek)

A postai úton történő nyugdíjkifizetés a nyugdíjkifizetési naptár szerint történik.  A posta 12 munkanapon belül kézbesíti a nyugdíjakat az előre meghatározott napokon.

– A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik és 2025-ben az alábbi időpontokban írják jóvá a bankszámlákon – derült ki a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb tájékoztatójából.

Tájékoztatásuk szerint a banki jóváírás várható időpontja 2025-ben:

  • január 10. (péntek)
  • február 12. (szerda)
  • március 12. (szerda)
  • április 11. (péntek)
  • május 12. (hétfő)
  • június 12. (csütörtök)
  • július 11. (péntek)
  • augusztus 12. (kedd)
  • szeptember 12. (péntek)
  • október 10. (péntek)
  • november 12. (szerda)
  • december 2. (kedd)

 


 

 

