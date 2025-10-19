Nyugdíjasok, figyelem! Súlyos következménye lehet, ha valaki ezt a határidőt elfelejti

Noha az elmúlt két évben több mint negyedmillió meghatalmazást újítottak meg, az ügyfelek gördülékeny és gyors kiszolgálása miatt a Magyar Posta az év végi határidő meghosszabbítása mellett döntött – minden bizonnyal a nyugdíjasok közül sokan is figyelemmel követik a változásokat.

A meghatalmazások megújításáról a nyugdíjasok sem feledkezhetnek meg.

A 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejártak volna. A Magyar Posta a meghatalmazások megújítását 2026. szeptember 30-ig teszi lehetővé.

Bár a határidőig csaknem egy év van, érdemes már most elvégezni a megújítást, így elkerülhetők a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága.

Nyugdíjasok, figyelem: súlyos következménye lehet, ha valaki ezt elfelejti

A társaság két egyszerű megoldás a meghatalmazások megújítására:

Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a posta bevonása nélkül is kezelhetők.

Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is: levél, utalvány, nyugdíj utalvány, csomag, időgarantált küldemény, értékküldemény, hivatalos irat, távirat, vakok írása.

Egyik pillanatól a másikra jöhet a meglepetés

Pető László, a kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klub elnöke szerint fontos, hogy a meghatalmazás időben elkészüljön, s akiknek erre szükségük van, azok lehetőleg ne az utolsó pillanatra halasszák az ügyintézést. Mely a nyugdíjasokat is érintheti. Szombaton elmondta: ismerőseinek jelentős része bankkártyára kapja a nyugdíjat, ugyanakkor még mindig sok olyan szépkorú lehet Somogyban is, akinek a postás hozza a pénzt.