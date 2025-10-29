Kasszabotrány: a nyugdíjasok így bukhatják el az élelmiszer-utalványt

Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki, mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg a nyugdíjasok így bukhatják el az élelmiszer-utalványt.

Azok a nyugdíjasok akik nem figyelnek kellőképp a szabályokra, így bukhatják el az élelmiszer-utalványt

Hiányos tájékoztatás, kuponok, áruházak, vásárlás, érvényesíthető

Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.

A tapasztalatok szerint a nyugdíjasok támogatását szolgáló élelmiszer-utalvány alapvetően jó és hasznos segítség, hiszen sok idős ember számára könnyebbséget jelent a mindennapi kiadásokban. Ugyanakkor a vásárlások során fontos lenne, hogy a kereskedők egyértelmű, teljes körű tájékoztatást adjanak, és korrekten, türelemmel bánjanak a nyugdíjas vásárlókkal.

Szunyog Csaba, a kaposvári Kapos Coop Zrt. ügyvezetője kérdésünkre kedden elmondta: elfogadják a nyugdíjas élelmiszert-utalványokat, s a vásárlók megfelelő tájékoztatást kapnak. Emiatt nem volt probléma, ha netán valakinek mégis kérdése lenne, akkor nyugodtan a boltvezetőhöz fordulhat. A társaság nem ad külön kupont, és már nem is tervezik ennek bevezetését. A zrt. két vármegyében – Somogy, Baranya – összesen 40 boltot üzemeltet, 140 dolgozót alkalmaznak, s 2025-ben közel három milliárd forint árbevétellel számolnak.

– Az élelmiszer utalványból gyakran felvágottat, tejterméket és zöldséget-gyümölcsöt vásárolnak a nyugdíjasok továbbá a liszt és az étolajon kívül tésztát és tojást is – mondta. – Alkoholt vagy vegyi terméket nem vehetnek az élelmiszer utalványból.

A szakember a visszajelzésekből úgy érterült, a térségünkben mindenki megkapta az utalványt, s a szépkorúak lassan már elköltik az összeget. Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) somogyi társelnöke kedden rámutatott: előzetesen érdemes tájékozódni, hogy hol, melyik boltban, s mekkora kedvezményt biztosítanak a nyugdíjasoknak. Nehogy a kasszánál derüljön ki az esetleges félreértésre.

A vevő könnyen bosszús lesz

– Kupont adni nem kötelező a kereskedőnek, viszont a vásárlót illik tájékoztatni, hogy ez milyen előfeltétel teljesítése esetén jár – reagált megkeresésünkre kedden Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. – Így ha valahol 5000 forint vásárlás után adnak kedvezményt, akkor a fizetés előtt tanácsos közölni, hogy a vevőnek jár a bónusz.