Kasszabotrány: a nyugdíjasok így bukhatják el az élelmiszer-utalványt
Kupon és vásárlás: kifizetődő a fokozott figyelem. Azok a nyugdíjasok akik nem figyelnek kellőképp a szabályokra, így bukhatják el az élelmiszer-utalványt.
Az elmúlt hetekben két olvasói levél is érkezett, amelyek nagy visszhangot váltottak ki, mindkettő a nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványok beváltásával kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg a nyugdíjasok így bukhatják el az élelmiszer-utalványt.
Az egyik levélíró arról számolt be, hogy az áruházakban gyakran hiányos a tájékoztatás az élelmiszer-utalványok és kuponok kapcsán, a kedvezmények feltételei nem egyértelműek, és a pénztárnál csak a vásárlás végén derül ki, hogy mikor jár a kupon és mikor nem. Egy másik olvasónk konkrét példát is leírt: több utalvánnyal szeretett volna fizetni, de a pénztáros csak egyetlen kupont adott, mondván, vásárlásonként csak egy érvényesíthető – ezt azonban előzetesen senki sem közölte vele.
A tapasztalatok szerint a nyugdíjasok támogatását szolgáló élelmiszer-utalvány alapvetően jó és hasznos segítség, hiszen sok idős ember számára könnyebbséget jelent a mindennapi kiadásokban. Ugyanakkor a vásárlások során fontos lenne, hogy a kereskedők egyértelmű, teljes körű tájékoztatást adjanak, és korrekten, türelemmel bánjanak a nyugdíjas vásárlókkal.
- Szunyog Csaba, a kaposvári Kapos Coop Zrt. ügyvezetője kérdésünkre kedden elmondta: elfogadják a nyugdíjas élelmiszert-utalványokat, s a vásárlók megfelelő tájékoztatást kapnak. Emiatt nem volt probléma, ha netán valakinek mégis kérdése lenne, akkor nyugodtan a boltvezetőhöz fordulhat. A társaság nem ad külön kupont, és már nem is tervezik ennek bevezetését. A zrt. két vármegyében – Somogy, Baranya – összesen 40 boltot üzemeltet, 140 dolgozót alkalmaznak, s 2025-ben közel három milliárd forint árbevétellel számolnak.
- – Az élelmiszer utalványból gyakran felvágottat, tejterméket és zöldséget-gyümölcsöt vásárolnak a nyugdíjasok továbbá a liszt és az étolajon kívül tésztát és tojást is – mondta. – Alkoholt vagy vegyi terméket nem vehetnek az élelmiszer utalványból.
- A szakember a visszajelzésekből úgy érterült, a térségünkben mindenki megkapta az utalványt, s a szépkorúak lassan már elköltik az összeget. Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) somogyi társelnöke kedden rámutatott: előzetesen érdemes tájékozódni, hogy hol, melyik boltban, s mekkora kedvezményt biztosítanak a nyugdíjasoknak. Nehogy a kasszánál derüljön ki az esetleges félreértésre.
A vevő könnyen bosszús lesz
– Kupont adni nem kötelező a kereskedőnek, viszont a vásárlót illik tájékoztatni, hogy ez milyen előfeltétel teljesítése esetén jár – reagált megkeresésünkre kedden Gulyás Árpád, a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. – Így ha valahol 5000 forint vásárlás után adnak kedvezményt, akkor a fizetés előtt tanácsos közölni, hogy a vevőnek jár a bónusz.
A vezérigazgató szerint érthető, ha a vevő bosszús lesz, ha nem tájékoztatták pontosan a kedvezményekről, s nem tűnik etikus magatartásnak, amennyiben a vásárlók nem kapnak megfelelő információt az aktuális helyzetről. Gulyás Árpád kiemelte: a Csurgó Coop nem ad ilyen kupont. A társaságnak nyolc boltja van, ahol elfogadják a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, amelyeket jelenleg is folyamatosan beváltanak.