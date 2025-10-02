A más néven kivételesnek nevezett nyugdíjemelésről derültek ki fontos információk – a szabályokat, amelyek a nyugdíjasokat érintik, tanácsos figyelemmel követni.

Nyugdíjasok: a szabályokat tanácsos figyelemmel követni

Méltányossági nyugdíjemelés, jogosultsági határ, az emelés összege, 13. havi nyugdíj

Januártól emelkedett a méltányossági - hivatalos néven kivételes - nyugdíjemelés jogosultsági határa, így már azok is kérhetik, akiknek havi ellátása legfeljebb 140 ezer forint. Az emelés összege 3000 és 8000 forint között mozog, és véglegesen beépül a nyugdíjba. A keret azonban szűkös, ezért érdemes időben lépni. A méltányossági emelés nemcsak a havi nyugdíjat növeli, hanem a 13. havi nyugdíj összegét is.

2025-től a méltányossági nyugdíjemelés jogosultsági határa havi 140 ezer forintra emelkedett a korábbi 120 ezerről. Az egyszeri segély esetében az egyedülállók jövedelmi korlátja 140 ezerről 150 ezer forintra nőtt rendkívül indokolt esetekben. A költségvetési keret azonban továbbra is szűkös: mindössze 1 milliárd forint áll rendelkezésre a méltányossági emelésekre.

Ezt mondta a nyugdíjszakértő

Aki kivételes nyugdíjemelést akar kérni, annak ajánlott ezzel sietni, és már az év elején lépni, mert hamar elfogy a szűken mért keret” – figyelmeztetett Farkas András. Hozzátette, míg a 2025-ös új küszöbértékekkel már közel 500 ezer nyugdíjas lehet jogosult az emelésre vagy segélyre.

Nyugdíjasok, figyelem: ennyi plusz pénz jöhet egy kérelem után!

Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke szerint a 2026-os költségvetésben sem terveztek nagyobb keretet a méltányossági nyugdíjemelésre.

– Kértünk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól tájékoztatást az idei első fél évről. Ekkor kaptuk azt a választ, hogy aki megfelel a feltételeknek, az pozitív elbírálásban fog részesülni, függetlenül attól, hogy mikor adja be a kérelmét. Nagy Márton azt írta, hogy eddig sem a pénzügyi korlát volt az oka az elutasításoknak, hanem a meg nem felelés. Fontosnak tartom, hogy azok, akik ezt megtehetik, segítsenek a környezetükben azoknak, akik jogosultak lehetnek az emelésre, például a kérelmek kitöltésében – jelezte a nyugdíjas egyesület vezetője.

Közösségi összefogás - segítség a somogyi szépkorúaknak

Pethő László, az 1964-ben alapított, 136 tagú kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke kérdésünkre csütörtökön kifejtette: minden intézkedés, ami segít a nyugdíjasokon, az fontos, mivel a jobb megélhetést biztosítja. A nyugdíjas civil egyesületek is információt adhatnak a kérelmek benyújtásához, s meghatározó, hogy minél alaposabb tájékoztatást kapjon az érintett kör.