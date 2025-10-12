Telefon a zsebben, sugárzás a testben? Mutatjuk, melyek a legjobban sugárzó telefonok

A német Szövetségi Sugárzásvédelmi Hivatal (BfS) legfrissebb adatai alapján továbbra is az Allview 7Pro vezeti a listát a legnagyobb rádiófrekvenciás sugárzást kibocsátó okostelefonok között. A dobogós helyeken egyikén van még a Motorola egyik modellje, valamint a Deutsche Telekom saját márkás készüléke is. A legmagasabb értékeket produkáló okos eszközök között idén szerepelnek Asus, OnePlus, sőt már TLC és Apple eszközök is.

Okos eszközök káros hatásai

Okos eszközök veszélyei

Ezek a készülékek mind az Európai Unió által meghatározott sugárzási határértékeken belül működnek. Ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos modellek az Egyesült Államok szigorúbb előírásain már nem felelnének meg. Fontos tisztázni, hogy bár sokan összekeverik, a rádiófrekvenciás (RF) sugárzás nem azonos a radioaktív sugárzással, két teljesen eltérő jelenségről van szó. Az RF sugárzás az elektromágneses hullámok egyik formája, amely – ellentétben a radioaktív sugárzással – nem okoz ionizációt, hanem csupán hőt fejleszt az anyagokban, amelyeken áthalad.

– Ez a kérdés évről évre visszatér, de már számos alkalommal bebizonyították, hogy az eszközök energiakibocsátása nem ártalmas az egészségre – mondta Kormos Attila, kaposvári informatkus. Ez egy 2000-es évek óta keringő modern kori misztérium. Az igaz, hogy más országokban, például Kínában eltérő szabványokat használnak, és ott többféle rádiófrekvencia van használatban, amelyeket az Európai Unió nem minden esetben engedélyez. Az ilyen eszközök azonban általában nem is kerülnek be az uniós piacra.

– Ezeket a technológiákat nagyon szigorúan ellenőrzik, folyamatos vizsgálat alatt állnak. Évről évre felmerül az aggodalom, hogy nagy sugárzással járnak és károsíthatják az egészséget, de minden új, ezt alátámasztani kívánó kutatás mellett megjelenik egy másik, amely épp az ellenkezőjét állítja. Eddig egyetlen vizsgálat sem tudta meggyőzően bizonyítani, hogy ezek az eszközök tartós egészségkárosodást okoznának – folytatta a szakember.

Ahogy telefonálunk, a készülékünk kapcsolatba lép egy közeli adótoronnyal, és ez valóban folyamatos, alacsony intenzitású energiakibocsátással jár. Ugyanakkor például egy laptop esetében ez már jóval kisebb mértékű, a rádiós kommunikációt egy apró chip végzi, amely a telefonhoz képest csupán töredéknyi energiát sugároz. Hozzátette még, hogy sokan használják a laptopot ölben, és ebben az esetben inkább a hősugárzás lehet problémás. Erre már léteznek olyan tudományos kísérletek is, amelyek igazolták, hogy a hosszabb távú hőhatás valóban negatív következményekkel járhat.