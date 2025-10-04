Zene, amely szívet és lelket nyit – koncert az idősek tiszteletére

A szívből jövő dallamok, ismerős melódiák nemcsak meghatott mosolyokat csaltak elő, hanem meg is idézték a szépkorú hallgatóság ifjúságát. A koncerten Gájer Tamás, Kelemen Gábor és Péntek Józsefné kiváló szólistaként varázsolták el a közönséget, míg a műsort Stamler Edit vezényelte nagy szakértelemmel és érzékenységgel.

A szervezők hálásak a marcali Idősek Otthona lakóinak és munkatársainak a meleg fogadtatásért, a vendéglátásért és a megörökített emlékekért. A zenével ajándékozott öröm ismét bebizonyította, hogy a muzsika kortalan kapocs az emberek között.