Zene, amely szívet és lelket nyit – koncert az idősek tiszteletére
Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a marcali Idősek Otthonában megrendezett koncerten, melyet az idősek világnapja és a zenei világnap alkalmából tartottak. A délután során a zene ereje újra bebizonyította, hogy képes megnyitni a lelket és előcsalogatni a múlt emlékeit.
A szívből jövő dallamok, ismerős melódiák nemcsak meghatott mosolyokat csaltak elő, hanem meg is idézték a szépkorú hallgatóság ifjúságát. A koncerten Gájer Tamás, Kelemen Gábor és Péntek Józsefné kiváló szólistaként varázsolták el a közönséget, míg a műsort Stamler Edit vezényelte nagy szakértelemmel és érzékenységgel.
A szervezők hálásak a marcali Idősek Otthona lakóinak és munkatársainak a meleg fogadtatásért, a vendéglátásért és a megörökített emlékekért. A zenével ajándékozott öröm ismét bebizonyította, hogy a muzsika kortalan kapocs az emberek között.