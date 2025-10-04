október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zenebona

44 perce

Zene, amely szívet és lelket nyit – koncert az idősek tiszteletére

Címkék#koncert#zene#Idősek Otthonában

Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a marcali Idősek Otthonában megrendezett koncerten, melyet az idősek világnapja és a zenei világnap alkalmából tartottak. A délután során a zene ereje újra bebizonyította, hogy képes megnyitni a lelket és előcsalogatni a múlt emlékeit.

Bodor Nikolett
Zene, amely szívet és lelket nyit – koncert az idősek tiszteletére

A szívből jövő dallamok, ismerős melódiák nemcsak meghatott mosolyokat csaltak elő, hanem meg is idézték a szépkorú hallgatóság ifjúságát. A koncerten Gájer Tamás, Kelemen Gábor és Péntek Józsefné kiváló szólistaként varázsolták el a közönséget, míg a műsort Stamler Edit vezényelte nagy szakértelemmel és érzékenységgel.

A szervezők hálásak a marcali Idősek Otthona lakóinak és munkatársainak a meleg fogadtatásért, a vendéglátásért és a megörökített emlékekért. A zenével ajándékozott öröm ismét bebizonyította, hogy a muzsika kortalan kapocs az emberek között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu