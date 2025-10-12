2 órája
Stresszes vagy? Hát persze. Akkor irány egy másik világ
Stresszes vagy nehéz élethelyzetben sokan, sokféleképpen próbálunk kicsit kiszakadni a valóságból. Vannak, akik a zenére, mások az olvasásra esküsznek.
Az olvasás segíthet átvészelni a nehéz élethelyzeteket is
Forrás: MW
Ha nehéz időszakon megyünk keresztül, sokan a könyvekhez fordulunk – legyen szó egy szórakoztató regényről, önismereti olvasmányról vagy klasszikus irodalomról. A Libri több mint 700 fő bevonásával készült, nem reprezentatív kutatása szerint az olvasás az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy kicsit kiszakadjunk a mindennapi stresszből, és távolságot nyerjünk a saját problémáinktól.
Hogyan segít az olvasás a léleknek?
Október 10-e a mentális egészség világnapja, és a Libri ebből az alkalomból szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az olvasás nemcsak szórakoztat, de a lelki egyensúlyunkat is erősíti.
Ma világszerte több mint egymilliárd ember él valamilyen mentális betegséggel, vagyis minden nyolcadik embert érintenek lelki problémák. Ezért is jött létre 1992-ben a mentális egészség világnapja – hogy felhívja a figyelmet a lelki jóllét fontosságára és segítsen ledönteni a mentális betegségeket övező tabukat.
A Libri kíváncsi volt, hogyan segítenek a könyvek a mindennapi stressz kezelésében. A válaszadók 98 százaléka szerint az olvasás hozzájárul a lelki egészség megőrzéséhez, 94 százalék pedig úgy véli, hogy a könyvek átlendítenek a nehezebb élethelyzeteken. Több mint felük gyakran, harmaduk pedig szinte mindig olvas, ha lelkileg nehezebb időszakot él át.
És hogy mit olvasunk ilyenkor?
A legtöbben (74,5%) könnyed, szórakoztató könyveket választanak, de sokan nyúlnak önismereti vagy pszichológiai témájú művekhez is (37,6%), míg 34 százalék a klasszikusokban vagy a kortárs szépirodalomban talál vigaszt.
A legtöbben úgy érzik, az olvasás segít „kikapcsolni”, kiszakadni a hétköznapokból (73%), de több mint felük szerint egyszerűen megnyugtat és felszabadít (56%). Egy válaszadó találóan fogalmazott: „A könyvek egy másik világba repítenek, és segítenek elfelejteni a problémákat.”
„Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink számára mennyire természetes, hogy egy stresszes helyzetben a könyvekhez fordulnak” – mondta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója. „A válaszok teljesen összhangban vannak a nemzetközi kutatásokkal: az olvasás valóban segít eltávolodni a mindennapi gondoktól, és még mérhető stresszcsökkentő hatása is van.”
Miben segít még az olvasás mellett?
A felmérésből az is kiderült, hogy az olvasás mellett mi más segít a válaszadóknak:
- közel 60 százalék a barátokkal való beszélgetést,
- fele a film- és sorozatnézést, illetve a sportot említette,
- 42 százalék pedig a természetben töltött időt.
- minden ötödik válaszadó (18,4%) szakemberhez is fordul, ha szükségét érzi.
– A legfontosabb az, hogy próbáljunk meg segíteni magunkon. Ha szerencsések vagyunk, van egy bizonyos mértékű önismeretünk, ami irányt tud mutatni, hogy mi az, ami segíteni tud nekünk. Legyen ez egy könyv, egy kis séta a természetben, a zene vagy épp a sportolás. Fontos, hogy egy nagy levegőt vegyünk és átgondoljuk az élethelyzetünket és megálljunk egy percre. Ez a perc pedig teljen úgy, hogy magunkat szeretjük, akár ezekkel az előbb felsorolt dolgokkal. Amikor viszont úgy érezzük, már egyedül nem megy semmi, akkor kérjünk segítséget. Barát, család és szakember – bárki segíthet – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.