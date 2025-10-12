Stresszes vagy? Hát persze. Akkor irány egy másik világ

Ha nehéz időszakon megyünk keresztül, sokan a könyvekhez fordulunk – legyen szó egy szórakoztató regényről, önismereti olvasmányról vagy klasszikus irodalomról. A Libri több mint 700 fő bevonásával készült, nem reprezentatív kutatása szerint az olvasás az egyik legnépszerűbb módja annak, hogy kicsit kiszakadjunk a mindennapi stresszből, és távolságot nyerjünk a saját problémáinktól.

Az olvasás segít csökkenteni a stresszt és átsegíthet a nehéz élethelyzetekben

Fotó: Nemeth Andras Peter

Hogyan segít az olvasás a léleknek?

Október 10-e a mentális egészség világnapja, és a Libri ebből az alkalomból szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az olvasás nemcsak szórakoztat, de a lelki egyensúlyunkat is erősíti.

Ma világszerte több mint egymilliárd ember él valamilyen mentális betegséggel, vagyis minden nyolcadik embert érintenek lelki problémák. Ezért is jött létre 1992-ben a mentális egészség világnapja – hogy felhívja a figyelmet a lelki jóllét fontosságára és segítsen ledönteni a mentális betegségeket övező tabukat.

A Libri kíváncsi volt, hogyan segítenek a könyvek a mindennapi stressz kezelésében. A válaszadók 98 százaléka szerint az olvasás hozzájárul a lelki egészség megőrzéséhez, 94 százalék pedig úgy véli, hogy a könyvek átlendítenek a nehezebb élethelyzeteken. Több mint felük gyakran, harmaduk pedig szinte mindig olvas, ha lelkileg nehezebb időszakot él át.

A szépirodalmi regények és az önismereti olvasmányok is népszerűek a problémák kezelésére

Fotó: Nemeth Andras Peter

És hogy mit olvasunk ilyenkor?

A legtöbben (74,5%) könnyed, szórakoztató könyveket választanak, de sokan nyúlnak önismereti vagy pszichológiai témájú művekhez is (37,6%), míg 34 százalék a klasszikusokban vagy a kortárs szépirodalomban talál vigaszt.

A legtöbben úgy érzik, az olvasás segít „kikapcsolni”, kiszakadni a hétköznapokból (73%), de több mint felük szerint egyszerűen megnyugtat és felszabadít (56%). Egy válaszadó találóan fogalmazott: „A könyvek egy másik világba repítenek, és segítenek elfelejteni a problémákat.”

„Arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink számára mennyire természetes, hogy egy stresszes helyzetben a könyvekhez fordulnak” – mondta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója. „A válaszok teljesen összhangban vannak a nemzetközi kutatásokkal: az olvasás valóban segít eltávolodni a mindennapi gondoktól, és még mérhető stresszcsökkentő hatása is van.”