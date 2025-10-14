Veszélyesen megdőlt néhány fa Berzencén, riasztották a mentőegységeket

Az elemi csapások, kedvezőtlen időjárási viszonyok és helyi vízkár következtében kialakult veszélyhelyzetek felszámolásába önkéntesek is bevonhatók, hiszen a civil lakosság is fontosnak érzi, hogy baj esetén segíteni tudjon a hivatásos egységeknek, tájékoztatott hétfőn a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ezúttal önkéntesek bizonyítottak Berzencén.

Önkéntesek bizonyítottak Berzencén

Lefűrészelték a veszélyt jelentő faágakat, kitisztítottak harmincöt átereszt - sikeres gyakorlat

A regisztrációt, majd a felkészítést követően a Szent István utcai kereszteződésben veszélyesen megdőlt fákat távolítottak el. A Kis Farkas és a Vadaskert utcában ötszáz méter hosszan – a balesetek megelőzése érdekében – lefűrészelték a veszélyt jelentő faágakat, kitisztítottak harmincöt átereszt, százötven méter hosszú vízelvezetőt. A Szabadság utcában egy átereszre zárószerkezetet helyeztek fel, amellyel szabályozni lehet, hogy heves esőzéskor, hirtelen nagy mennyiségű víz zúduljon a Tekeres-berki-árokba.

