Veszélyesen megdőlt néhány fa Berzencén, riasztották a mentőegységeket
Nemzeti minősítést szerzett harmincegy települési mentőcsoport a hétvégi, dél-somogyi újraminősítő gyakorlaton. Az önkéntesek ismét bizonyítottak Berzencén.
Az elemi csapások, kedvezőtlen időjárási viszonyok és helyi vízkár következtében kialakult veszélyhelyzetek felszámolásába önkéntesek is bevonhatók, hiszen a civil lakosság is fontosnak érzi, hogy baj esetén segíteni tudjon a hivatásos egységeknek, tájékoztatott hétfőn a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ezúttal önkéntesek bizonyítottak Berzencén.
Lefűrészelték a veszélyt jelentő faágakat, kitisztítottak harmincöt átereszt - sikeres gyakorlat
- A regisztrációt, majd a felkészítést követően a Szent István utcai kereszteződésben veszélyesen megdőlt fákat távolítottak el. A Kis Farkas és a Vadaskert utcában ötszáz méter hosszan – a balesetek megelőzése érdekében – lefűrészelték a veszélyt jelentő faágakat, kitisztítottak harmincöt átereszt, százötven méter hosszú vízelvezetőt. A Szabadság utcában egy átereszre zárószerkezetet helyeztek fel, amellyel szabályozni lehet, hogy heves esőzéskor, hirtelen nagy mennyiségű víz zúduljon a Tekeres-berki-árokba.
Heves esőzés, homokzsák, védműveket építettek: önkéntesek bizonyítottak Berzencén
- Az önkéntesek a település ivóvíz bázisának védelme érdekében, homokzsákokkal ideiglenes védművet építettek a helyi kút köré, az árok mentén pedig nyúlgátat építettek, amelyet bordás megtámasztással tettek stabilabbá.
- Az operatív törzs a helyszínen irányította a beavatkozást, amelynek mozzanatait a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tisztjei értékeltek. A mentőcsoportok bizonyították, hogy a mentési feladatokat önállóan és közösen is képesek végrehajtani, amelyhez Krám István tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató gratulált.
