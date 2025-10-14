október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó!

1 órája

Veszélyesen megdőlt néhány fa Berzencén, riasztották a mentőegységeket

Címkék#vízkár#védelem#gyakorlat

Nemzeti minősítést szerzett harmincegy települési mentőcsoport a hétvégi, dél-somogyi újraminősítő gyakorlaton. Az önkéntesek ismét bizonyítottak Berzencén.

Harsányi Miklós
Veszélyesen megdőlt néhány fa Berzencén, riasztották a mentőegységeket

Az elemi csapások, kedvezőtlen időjárási viszonyok és helyi vízkár következtében kialakult veszélyhelyzetek felszámolásába önkéntesek is bevonhatók, hiszen a civil lakosság is fontosnak érzi, hogy baj esetén segíteni tudjon a hivatásos egységeknek, tájékoztatott hétfőn a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ezúttal önkéntesek bizonyítottak Berzencén.

Önkéntesek bizonyítottak Berzencén
Önkéntesek bizonyítottak Berzencén 

Lefűrészelték a veszélyt jelentő faágakat, kitisztítottak harmincöt átereszt - sikeres gyakorlat

 

  • A regisztrációt, majd a felkészítést követően a Szent István utcai kereszteződésben veszélyesen megdőlt fákat távolítottak el. A Kis Farkas és a Vadaskert utcában ötszáz méter hosszan – a balesetek megelőzése érdekében – lefűrészelték a veszélyt jelentő faágakat, kitisztítottak harmincöt átereszt, százötven méter hosszú vízelvezetőt. A Szabadság utcában egy átereszre zárószerkezetet helyeztek fel, amellyel szabályozni lehet, hogy heves esőzéskor, hirtelen nagy mennyiségű víz zúduljon a Tekeres-berki-árokba. 

 

Heves esőzés, homokzsák, védműveket építettek: önkéntesek bizonyítottak Berzencén

  • Az önkéntesek a település ivóvíz bázisának védelme érdekében, homokzsákokkal ideiglenes védművet építettek a helyi kút köré, az árok mentén pedig nyúlgátat építettek, amelyet bordás megtámasztással tettek stabilabbá.  
  • Az operatív törzs a helyszínen irányította a beavatkozást, amelynek mozzanatait a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tisztjei értékeltek. A mentőcsoportok bizonyították, hogy a mentési feladatokat önállóan és közösen is képesek végrehajtani, amelyhez Krám István tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató gratulált.   

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu