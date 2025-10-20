Somogyban új irányt vesznek az önkormányzatok: a jövőt tudásra építik

Egyre több somogyi önkormányzat alakít ki merőben új típusú kapcsolatokat az adott településen dolgozó vállalkozásokkal. Sőt, vannak egészen egyedi, jó gyakorlatok is. Mondhatnánk persze azt is, hogy a kényszer nagy úr, s amikor nehezebb a helyzet, akkor sok, korábban kevésbé fontosnak tartott dolog is előtérbe kerül. Van ebben valami, hiszen a rendszerváltást követően, majd az azt követő jobb időkben elég volt, ha az adott cég eleget tett az adófizetési kötelezettségének, azaz ennek keretében befizeti e helyi ipar­űzési és telekadót, aztán nem nagyon foglalkozott vele, hogy azt mire is használja fel a helyi önkormányzat.

Somogyban új korszak kezdődik: az önkormányzatok és vállalkozások együtt formálják a jövőt a tudásra építve.

Fotó: Bencsik Ádám



Önkormányzat és vállalkozás új szövetsége

Aztán néhány helyen, például úttörőként Kaposváron – mintegy köszönetképpen – évente egyszer összehívták a legnagyobb adófizetőket, ahol arról is tájékoztatják a cégek tulajdonosait, vezetőit, hogy mire is költötték a befizetett adóforintokat. Ilyenkor szóba kerülnek a különböző tervek, elképzelések is, mint a helyi vállalkozások közösségi kötelezettségvállalási, támogatási programjai is. Aztán ebből kinőtt még valami… Nem véletlen, hogy ez a példa ragadós lett, hiszen manapság már kormányzati szinten is fogadást adnak az ország legnagyobb adófizetőinek.

Az elmúlt időszakban tehát kiderült az is, hogy rendszeresebb, átgondoltabb, áttematizáltabb találkozásokkal és folyamatos konzultációkkal még eredményesebbek lehetnek a közösségek. A szakképző intézmények, az egyetemek bekapcsolódásával pedig korábban nem vagy másként használt úgynevezett tudáscsapok nyílnak meg, hiszen például a digitalizáció, a mesterséges intelligencia világában az egymással is versengő városoknak minden, helyben felhalmozott tudásra és tapasztalatra szükségük van, csakúgy, mint a többi szereplőnek. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kisebb-nagyobb vállalkozásoknál, intézményeknél felhalmozott tudást és tapasztalatot közvetlenül becsatornázzák a közösségi tudástérbe, ezáltal egy-egy település nemcsak a tudásversenyben kerülhet előnybe, hanem a verseny többi területén is.

A jövőért folytatott verseny – mint kiderült – tudásverseny, ezért különösen fontos, hogy minden helyben meglevő és megszerezhető tudás és tapasztalat hasznosulhasson és érvényesülhessen. Mert aki kimarad, az a jövőért folytatott versenyben végérvényesen lemarad!