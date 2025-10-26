Fáradtság? Levertség? Az ajándékóra, ami kifáraszt: miért nehezebb az ébredés óraátállítás után?

Idén október 26-án hajnalban ismét visszatekerjük az órát. Elsőre csábító gondolat az egy óra plusz pihenés. A valóság azonban más: a testünk ritmusa nem kapcsol át gombnyomásra. Sokaknál az óraátállítás után nehezebbé válik a reggeli ébredés, a figyelem könnyebben lankad, és az első napokban a közérzet mintha kibillent lenne a megszokott ritmusból.

Az óraátállítás ingerlékenységet, fejfájást okozhat

Óraátállítás: egy apró mozdulat, nagy hatás

Eredetileg az energiatakarékosság miatt vezették be, de ma már nem a villanyszámla a fő szempont. A probléma a biológiai óránkban rejlik. A belső biológiai óránk szabja meg, mikor érezzük magunkat ébernek vagy álmosnak, és mikor működik a testünk és az agyunk a legjobban. Egy órás eltolódás is hasonló hatást vált ki, mint a jetlag: zavart alvás, ingerlékenység, fejfájás, koncentrációs nehézség jelentkezhet.

A Magyar Alvás Szövetség és más szakemberek szerint az időzóna és a biológiai ritmus összhangja kiemelten fontos. Az EU évek óta vitatkozik az óraátállítás eltörléséről, de döntés még nincs. Mindeközben az időszegénység egyre több ember életét befolyásolja: a hosszú munkaórák, ingázás és esti teendők miatt gyakran nem marad elegendő idő a pihenésre, ami hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelent.

– A külső óra méri a világ idejét, ami nagyon praktikus – mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. – De mindannyiunknak van egy belső órája is, amely a lakóhelyünk és környezetünk ritmusához igazodik. Ez a belső ritmus érzékeli az óraátállítás hatását: nem omlunk össze tőle, de hangulatunkat és közérzetünket mindenképp befolyásolja, hiszen ilyenkor némileg eltérünk a természetes ritmustól.

Az átállás tünetei – állandó fáradtság, ingerlékenység, gyomorpanasz, nehezebb alvás – többnyire pár nap alatt elmúlnak. Érdemes felkészülni: már az átállás előtt próbáljunk korábban lefeküdni, reggel engedjük be a napfényt, este csökkentsük a képernyőhasználatot, és az első napokra ne szervezzünk fontos programokat.

Az óraátállítás jövője bizonytalan, de az biztos, hogy a mesterséges időugrások helyett a belső ritmusunkhoz való alkalmazkodás hosszú távon mindenki közérzetét javítaná. Az idő nem csupán szám, hanem életminőség kérdése is.