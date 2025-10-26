október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Te tudtad ezt?

1 órája

Fáradtság? Levertség? Az ajándékóra, ami kifáraszt: miért nehezebb az ébredés óraátállítás után?

Címkék#gyomorpanasz#képernyőhasználat#munkaóra#hangulat

Október végén visszaállunk a téli időszámításra, papíron egy órával tovább alhatunk. Mégis sokan kimerülten, nyűgösen ébrednek az óraátállítás után. Miért okoz fáradtságot az extra alvás, és hogyan könnyíthetjük meg a szervezetünk dolgát?

Bodor Nikolett
Fáradtság? Levertség? Az ajándékóra, ami kifáraszt: miért nehezebb az ébredés óraátállítás után?

Idén október 26-án hajnalban ismét visszatekerjük az órát. Elsőre csábító gondolat az egy óra plusz pihenés. A valóság azonban más: a testünk ritmusa nem kapcsol át gombnyomásra. Sokaknál az óraátállítás után nehezebbé válik a reggeli ébredés, a figyelem könnyebben lankad, és az első napokban a közérzet mintha kibillent lenne a megszokott ritmusból.

Az óraátállítás ingerlékenységet, fejfájást okozhat Fotó: Fehér Gábor
Az óraátállítás ingerlékenységet, fejfájást okozhat
 Fotó: Fehér Gábor

Óraátállítás: egy apró mozdulat, nagy hatás 

Eredetileg az energiatakarékosság miatt vezették be, de ma már nem a villanyszámla a fő szempont. A probléma a biológiai óránkban rejlik. A belső biológiai óránk szabja meg, mikor érezzük magunkat ébernek vagy álmosnak, és mikor működik a testünk és az agyunk a legjobban. Egy órás eltolódás is hasonló hatást vált ki, mint a jetlag: zavart alvás, ingerlékenység, fejfájás, koncentrációs nehézség jelentkezhet.

A Magyar Alvás Szövetség és más szakemberek szerint az időzóna és a biológiai ritmus összhangja kiemelten fontos. Az EU évek óta vitatkozik az óraátállítás eltörléséről, de döntés még nincs. Mindeközben az időszegénység egyre több ember életét befolyásolja: a hosszú munkaórák, ingázás és esti teendők miatt gyakran nem marad elegendő idő a pihenésre, ami hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelent.

– A külső óra méri a világ idejét, ami nagyon praktikus – mondta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. – De mindannyiunknak van egy belső órája is, amely a lakóhelyünk és környezetünk ritmusához igazodik. Ez a belső ritmus érzékeli az óraátállítás hatását: nem omlunk össze tőle, de hangulatunkat és közérzetünket mindenképp befolyásolja, hiszen ilyenkor némileg eltérünk a természetes ritmustól.

Az átállás tünetei – állandó fáradtság, ingerlékenység, gyomorpanasz, nehezebb alvás – többnyire pár nap alatt elmúlnak. Érdemes felkészülni: már az átállás előtt próbáljunk korábban lefeküdni, reggel engedjük be a napfényt, este csökkentsük a képernyőhasználatot, és az első napokra ne szervezzünk fontos programokat.

Az óraátállítás jövője bizonytalan, de az biztos, hogy a mesterséges időugrások helyett a belső ritmusunkhoz való alkalmazkodás hosszú távon mindenki közérzetét javítaná. Az idő nem csupán szám, hanem életminőség kérdése is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu