Ezen a vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani a mutatókat. Az óraátállítással hivatalosan is kezdetét veszi a téli időszámítás. Bár a legtöbb okoseszköz – telefonok, számítógépek – automatikusan átáll, a faliórákat és ébresztőórákat sok háztartásban még mindig kézzel kell igazítani, valamint a szervezetünknek is kell idő átszokni a „sötét hónapokra”.

Lugosi Laura
Figyelem – ezen a hétvégén kell átállítani az órákat, idén korábban kalibrálunk

Fotó: U. J. Alexander

2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára kell visszaállítani a mutatókat. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes fényt: nyáron este tovább van világos, ősszel viszont visszatérünk a téli időszámításhoz. Magyarországon 1980 óta alkalmazzuk folyamatosan a rendszert, főként energiatakarékossági céllal. Szakértők szerint azonban a megtakarítás vitatható, hiszen bár a világítás költsége csökkent, a fűtés és a légkondicionálás energiaigénye megnőtt.

Jön az óraátállítás
Jön az óraátállítás Forrás: MW

Óraátállítás ősszel: fáradtság, balesetek, szezonális levertség jöhet

Az átállás nem csak a naptárunkat, hanem a szervezetünket is megviseli. Alváskutatók szerint a mesterséges időeltolás – még ha csak egy óráról is van szó – megzavarhatja a biológiai órát, ami fáradtságot, figyelemzavart, hangulatingadozást okozhat. A statisztikák szerint az óraátállítást követő hetekben nő a közlekedési balesetek száma is, főleg a délutáni sötétedés miatt.

A téli időszámításban délután hamarabb sötétedik, ami különösen a gyerekes családokat és a közlekedőket érinti. A sötétebb délutánok a hangulatunkra is hatással lehetnek: csökkenhet a természetes fény mennyisége, ami szezonális levertséget okozhat, így elmondhatjuk, hogy az óraátállítás tagadhatatlanul nyűg a legtöbbeknek.

Az Európai Unióban évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlése. 2019-ben ugyan megszületett a döntés arról, hogy a tagállamok választhatnak a nyári vagy a téli időszámítás között, a folyamat azóta megakadt, így egyelőre marad a megszokott rend.

Szakértők szerint néhány apró trükkel könnyebbé tehetjük az átállást: érdemes már napokkal korábban kicsit korábban lefeküdni, reggel beengedni a természetes fényt, mozogni a friss levegőn, kerülni a délutáni koffeint, és odafigyelni a gyerekek alvásritmusára. Így a szervezetünk könnyebben alkalmazkodik a változáshoz.

Ne feledjük: 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor az órát vissza kell állítani 2 órára – hivatalosan egy órával többet alhatunk.

 

 

