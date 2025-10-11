Ezen a hétvégén több baleset lesz az utakon

Magyarország 1980-ban vezette be újra a nyári időszámítást, elsősorban gazdasági és energiatakarékossági megfontolásokból. Azóta évente kétszer állítjuk az órákat, olyannyira megszoktuk már ezt a rendszert, hogy sokan nem is tudják: valójában a téli időszámítás az eredeti, természetes időrend. Bár az elmúlt években többször is felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége, eddig még nem született végleges döntés ebben a kérdésben. Így az óraátállítás 2025-ben is elkerülhetetlen lesz a megszokott időváltoztatás.

Az óraátállítás mindenkit megvisel

Az Európai Unió 1997-ben egységesítette a nyári időszámítás alkalmazását a tagországokban, azonban az elmúlt években az energiafogyasztási szokások jelentősen megváltoztak, így ma már ezzel a művelettel nem lehet számottevő megtakarítást elérni. Emellett egyre többen hívják fel a figyelmet arra is, hogy az átállás egészségügyi problémákat, elsősorban alvászavarokat okozhat.

Óraátállítás: jó-e ez nekünk?

– Van az óra, ami méri az időt a világban, és ez valóban nagyszerű dolog, de emellett létezik egy belső óránk is, amely részben ahhoz igazodik, hogy milyen tájon élünk, illetve az egész környezetünk ritmusához – magyarázta Mátraházi Tibor, kaposvári pszichológus. – Ez a belső ritmus mindenképpen megérzi az óraátállítás hatását. Nem állítom, hogy ettől összeomlanánk, de hangulatunkra és közérzetünkre biztosan van egyfajta hatása, hiszen ilyenkor kissé eltávolodunk a környezetünk természetes ritmusától. Szerencsére ez a kiegyensúlyozatlanság általában pár nap alatt rendeződik. Az átmeneti állapot legtöbbször szinte észrevétlenül beburkol minket, majd elmúlik. Bár könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk, mégis jelen van, és megnyilvánulhat ingerlékenységben vagy figyelmetlenségben, hiszen ilyenkor az ember akaratlanul is befelé fordítja energiáit – folytatta a szakember.

Többször is felmerült az óraátállítás eltörlésének lehetősége

Ilyenkor hirtelen jóval korábban sötétedik, ami sokak hangulatára negatívan hat. Nem véletlen, hogy gyakoribbá válnak az őszi-téli depresszió, vagyis a napfény hiánya miatt kialakuló levertség tünetei. Ugyanakkor van előnye is az átállásnak: reggel világosabb időben ébredünk, ami megkönnyítheti a nap elkezdését. Az egészségügyi hatások mellett a közlekedésbiztonság is érintett, hiszen statisztikák szerint azt ezt követő napokban megnő a balesetek száma. Ennek oka, hogy a szervezetnek időre van szüksége az új időrendhez való alkalmazkodáshoz, és a korai sötétedéssel is nehezebb megbarátkozni.