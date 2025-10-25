1 órája
Ezen a hétvégén óraátállítás: egy plusz óra alvás, a sötétség fog betakarni hozzá
Ahogy közelednek a rövid nappalok és a hosszú, sötét esték, egyre többen érzik meg a fényhiány hatását a hangulatukon. Széles körben sokaknál még mindig vita tárgyát képezi, az óraátállítás jelentősége. Bár elsőre csábító lehet az egy plusz óra alvás, a reggelek és esték sötétsége, valamint a csökkenő nappali fény könnyen befolyásolhatja a közérzetünket, és még a depresszió kockázatát is növelheti.
Széles körben sokaknál még mindig vita téma, az óraátállítás jelentősége. A téli hónapokban megnőhet a depresszió kockázata, mert jelentősen csökken a nappali fényben eltöltött órák száma, erre a hatásra rá is erősít az óraátállítás. Általában fényesen indulnak, de nagyon hamar sötétben fejeződnek be napjaink. 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor ismét elérkezik az óraátállítás ideje, a nyári időszámítás véget ér, és visszatérünk a téli időszámításra. Ez azt jelenti, hogy az órákat egy órával vissza kell állítani, így először becsapósan, de egy órával többet alhatunk. Az Európai Unióban a nyári időszámítás megszüntetéséről szóló vita továbbra is zajlik. Bár 2018-ban egy európai közvélemény-kutatás szerint a lakosság 84%-a támogatta a változtatást, a döntés még nem született meg véglegesen.
– Nem szeretem azt a negatívumot ami vele jár, hogy hamarabb sötétedik, így jobban szeretem a nyári időszámítást. Néhány napba telik, mire megszokom. Szeretem az új eszközöknél, hogy automatikusan átállnak – mondta Tóth Katalin, kaposvári lakos.
Az óraátállítás reggelén kinyitva szemünket, különös és egyedüli, egy lassabb ritmusú érzéssel átitatott nap veszi kezdetét, de sajnos ez olyan mint egy múló ábránd.
Miért fontos még mindig az óraátállítás?
Az óraátállítás célja, hogy jobban kihasználjuk a nappali fényt, ezzel csökkentve az energiafogyasztást. Bár a modern technológia és az energiatakarékos megoldások elterjedése miatt ennek hatékonysága megkérdőjelezhető, a hagyományos szokások és az emberek napi ritmusai még mindig befolyásolják a döntést. A jövőben valószínűleg egyre inkább a digitális eszközök és az automatizálás szerepe kerül előtérbe az időkezelésben.
Generációk és az óraátállítás
Az óraátállítás különböző generációk számára eltérő jelentéssel bír. A Baby Boomerek (1946-1964 között születettek) és az X generáció (1960-1979 között születettek) tagjai számára az analóg órák állítása mindennapi rutin volt, míg a Y (1980-1990) és Z (1995-2010) generációk számára ez már inkább nosztalgikus tevékenységnek számít.
A digitális eszközök elterjedésével sokan már nem is találkoznak az óraállítás szükségességével, hiszen ezek az eszközök automatikusan alkalmazkodnak az időeltolódáshoz. Az okos telefonok már a mobilhálózatot és az internet kapcsolatot kihasználva frissítik az órát. A legtöbb eszköz beállításai között van lehetőségünk átállítani a készülékek automatikus működését, sőt ha elutazunk, a legtöbb eszköz automatikusan frissül a helyi időzónához.