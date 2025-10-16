október 16., csütörtök

Nagy fogás

1 órája

Óriási pontyot fogtak a Balatonon, akkora mint egy tízéves gyerek

A 2025-ös szezon harmadik bejelentett 30 kilogramm felettije.

Harsányi Miklós

Zsoldos Gergely horgásztársunk ma délelőtt a középső medence északi partján, Balatonakali térségében csalta horogvégre a képeken látható rekordlistás pontyot – közölte közösségi oldalán a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

Zsoldos Gergely 30,85 kilós pontyot fogott

Arról is beszámoltak: szerelékét megközelítőleg 300 méterre húzta be, melyen egy szem 30 mm-es kagylós bojlit alkalmazott 20 mm-es májas wafters csalival kikönnyítve. Pár pittyenés után erőteljes, húzós kapással jelentkezett a hatalmas példány. A csodálatos töves pontos súlya 30,85 kg volt a mérlegelés során. 

 

 

