Óriási pontyot fogtak a Balatonon, akkora mint egy tízéves gyerek

– Zsoldos Gergely horgásztársunk ma délelőtt a középső medence északi partján, Balatonakali térségében csalta horogvégre a képeken látható rekordlistás pontyot – közölte közösségi oldalán a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Zsoldos Gergely 30,85 kilós pontyot fogott

Arról is beszámoltak: szerelékét megközelítőleg 300 méterre húzta be, melyen egy szem 30 mm-es kagylós bojlit alkalmazott 20 mm-es májas wafters csalival kikönnyítve. Pár pittyenés után erőteljes, húzós kapással jelentkezett a hatalmas példány. A csodálatos töves pontos súlya 30,85 kg volt a mérlegelés során.