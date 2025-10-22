Óriási rekordlistás balatoni ponty - mutatjuk, itt fogták a halat!

Egy hét elteltével egy újabb 30 kg feletti fogásról számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ilk Balázs terelte merítőbe a képen látható rekordlistás pontyot Balatonfenyvesen

– Ilk Balázs ma délután terelte merítőbe a képen látható rekordlistás pontyot Balatonfenyvesen – tájékoztatott a társaság. – Horgásztársunk megosztotta velünk, hogy a végszereléket 450 méterre húzta be a horgászhely partvonalától számítva. A merev fluorocarbon előkén egy szem könnyített 30 mm-es horogcsalit kínált fel fűszeres ízesítésben, melyet az etetés szélére helyeztt el.

A hatalmas töves pontos súlya 30,275 kg volt a mérlegelés során.