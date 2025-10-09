1 órája
Óriási tévhit, amivel rommá gyilkolod az autódat, ha így használod
Hatalmas tévedésben van az, aki úgy gondolja, az alacsony fordulatszám jót tesz a gépjárműnek. Óriási tévhit, sokan gyilkolják ilyen módon autójukat.
Óriási tévhit, ha azt gondolod, hogy az alacsony fordulatszám jót tesz az autódnak
Fotó: Székelyhidi Balázs
Jó magyar szokás szerint szeretünk spórolni mindenen. Legyen szó a háztartásunkról, a biztosításunkról, vagy éppen az autónkkal kapcsolatos költségekről. Létezik azonban egy óriási tévhit, mely alkalmazásával sok autós rommá gyilkolja a kocsiját, miközben azt gondolja, jót tesz vele. Szakembert kérdeztünk, valóban jól járunk-e azzal, hogy folyamatosan alacsony fordulaton járatjuk az autót?
Óriási tévhit, amitől az autód ”eltunyul”
Komoly tévhit, hogy ha folyamatosan alacsony fordulaton hatjuk az autónkat, azzal jót teszünk neki. Legalábbis az egyik hazai autósmagazin ezt állítja. Egyes szaklapok olyan kijelentést is tesznek, mely szerint magasabb fordulatszámon a motor nem „stresszel”, rángatás és az alacsony fordulatból adódó mikrovibrációk nélkül fut a megfelelő teljesítménytartományban. Utánajártunk, mit gondol erről a somogyi szakértő.
– Az, hogy “jó-e” az autónak, ha sokáig alacsony fordulatszámon (kicsi RPM-mel) használják, nem egyértelmű „igen vagy nem” kérdés. – Semminek nem jó az állandó alacsony fordulat, kivéve a nagy terhelésnek kitett gépeknek (mint például kamionok, bányagépek). Ott úgymond kisebb a teljesítmény (sebesség), viszont sokáig bírják, ha nem pörgetik őket – mondta el Gadanecz Gergő, egy barcsi autóalkatrész bolt és szerelőműhely vezetője.
– Az alacsony fordulatszámú üzem jónak tűnhet üzemanyag-takarékossági szempontból: ha kisebb a fordulat, akkor – elméletben – kisebb a veszteség a belső súrlódásból, kevesebb üzemanyag ég el. Ezért sok sofőr próbál minél korábban felváltani, vagy városi forgalomban “csigatempón” haladni magasabb fokozatban. Az igaz, hogy a személyautókat kell pörgetni, kormozni, de a sok alacsony használattól a motor ”eltunyul” – tette hozzá a szakember.
Milyen kockázatot jelent az alacsony fordulatszám?
Íme néhány érv, ami az ellen szól, hogy alacsony fordulatszámon pörgessük a motort:
- Olajnyomás és kenés – Alacsony fordulaton csökken az olajnyomás, így gyengülhet a kenés, ami csapágykopáshoz vezethet.
- Lugging (túlterhelés alacsony fordulaton) – Ha nagy terhelést kap a motor kis fordulaton, ütés- és rezgésterhelés keletkezik a hajtóelemekben.
- Karbonlerakódások – Az alacsony hőmérséklet és kipufogási sebesség miatt fokozottan képződhet korom és lerakódás, főleg dízeleknél.
- Low-Speed Pre-Ignition (LSPI) – Turbós benzineseknél előfordulhat előgyulladás, ami súlyos motorkárosodást okozhat.
- Gyorsabb kopás – A gyengébb olajfilm és a rázkódás miatt a hajtókarok, csapágyak és szeleprendszerek élettartama csökkenhet.
- Hatékonyságcsökkenés – Túl alacsony fordulaton, nagy terhelés mellett a motor kevésbé hatékony, így akár a fogyasztás is nőhet.
Mikor megengedett az alacsony fordulat?
Az alacsony fordulat nem árt, ha a motor nincs túlterhelve, és az olajnyomás megfelelő. A legtöbb modern motor esetében a 1 500–2 500 rpm közötti tartomány tekinthető ideálisnak normál haladásnál. Fontos kerülni a “rángató”, lefulladáshoz közeli üzemet, és terhelésnél (pl. gyorsítás, emelkedő) mindig emelni a fordulatot. A pontos határ motortípustól és gyártói ajánlástól függ, de a legfontosabb: ne hagyjuk “erőlködni” a motort.