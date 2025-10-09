Óriási tévhit, amivel rommá gyilkolod az autódat, ha így használod

Jó magyar szokás szerint szeretünk spórolni mindenen. Legyen szó a háztartásunkról, a biztosításunkról, vagy éppen az autónkkal kapcsolatos költségekről. Létezik azonban egy óriási tévhit, mely alkalmazásával sok autós rommá gyilkolja a kocsiját, miközben azt gondolja, jót tesz vele. Szakembert kérdeztünk, valóban jól járunk-e azzal, hogy folyamatosan alacsony fordulaton járatjuk az autót?

Óriási tévhit, hogy az alacsony fordulatszám jót tesz az autónak

Fotó: Berán Dániel

Óriási tévhit, amitől az autód ”eltunyul”

Komoly tévhit, hogy ha folyamatosan alacsony fordulaton hatjuk az autónkat, azzal jót teszünk neki. Legalábbis az egyik hazai autósmagazin ezt állítja. Egyes szaklapok olyan kijelentést is tesznek, mely szerint magasabb fordulatszámon a motor nem „stresszel”, rángatás és az alacsony fordulatból adódó mikrovibrációk nélkül fut a megfelelő teljesítménytartományban. Utánajártunk, mit gondol erről a somogyi szakértő.

– Az, hogy “jó-e” az autónak, ha sokáig alacsony fordulatszámon (kicsi RPM-mel) használják, nem egyértelmű „igen vagy nem” kérdés. – Semminek nem jó az állandó alacsony fordulat, kivéve a nagy terhelésnek kitett gépeknek (mint például kamionok, bányagépek). Ott úgymond kisebb a teljesítmény (sebesség), viszont sokáig bírják, ha nem pörgetik őket – mondta el Gadanecz Gergő, egy barcsi autóalkatrész bolt és szerelőműhely vezetője.

– Az alacsony fordulatszámú üzem jónak tűnhet üzemanyag-takarékossági szempontból: ha kisebb a fordulat, akkor – elméletben – kisebb a veszteség a belső súrlódásból, kevesebb üzemanyag ég el. Ezért sok sofőr próbál minél korábban felváltani, vagy városi forgalomban “csigatempón” haladni magasabb fokozatban. Az igaz, hogy a személyautókat kell pörgetni, kormozni, de a sok alacsony használattól a motor ”eltunyul” – tette hozzá a szakember.

Súlyos motorkárosodás lehet a vége, ha nem a megfelelő módon kezeljük az autót

Fotó: Székelyhidi Balázs

Milyen kockázatot jelent az alacsony fordulatszám?

Íme néhány érv, ami az ellen szól, hogy alacsony fordulatszámon pörgessük a motort: