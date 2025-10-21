Óriási útvesztőt építettek Siófokon – fotó

Nagy várakozás előzte meg az idei év egyik izgalmas őszi attrakcióját, felépült a Siófoki Nagystrandon a 2025-ös szalmalabirintus. Az építményhez mintegy 250 darab szalmabálát használtak fel, amelyekből 729 négyzetméteren alakítottak ki új, kalandokkal teli útvonalakat. A szervezők idén is különleges élményt ígérnek minden korosztály számára. A labirintus nemcsak a gyerekek kedvence, hanem a felnőttek számára is remek kikapcsolódási lehetőség, hiszen a játékos felfedezés közben mindenki próbára teheti tájékozódó képességét.

A rekordméretű szalmalabirintus október 23-tól várja a látogatókat, akik az őszi szünetben egy igazán különleges, Balaton-parti élménnyel gazdagodhatnak.