47 perce
Újra változnak az öröklési szabályok – azonnal el lehet adni az ingatlant a haláleset után
A kormány által bejelentett lakáspolitikai változások mellett az ingatlanöröklés rendje is egyszerűsödik a jövőben. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2026 elejétől olyan új szabályok lépnek életbe, amelyek az öröklés folyamatát gyorsabbá és átláthatóbbá teszik.
Új szabályok jönnek az öröklés terén, amelyek egyszerűbbé és átláthatóbbá tehetik a vagyontárgyak sorsának rendezését.
Milyen újdonságok várhatóak az öröklési rendben?
- Automatikus tulajdonjog-átvezetés: Ezentúl az ingatlanöröklés során az örökösöknek nem kell külön kérvényezni a tulajdonjog-bejegyzést a földhivatalnál. A közjegyző a hagyatéki eljárás lezárulása után automatikusan továbbítja az adatokat, így nem áll többé fenn a korábbi hónapokig húzódó adminisztrációs várakozás.
- Elektronikus hagyatéki eljárás országosan: A közjegyzői hivatalok az új rendszerben online, országos adatbázisba jegyzik be a hagyatéki tárgyakat. Így az örökösök bárhonnan – akár távolabbi településről vagy külföldről – elektronikusan hozzáférhetnek a hagyatéki dokumentumokhoz és információkhoz. Ez nagy segítség azoknak, akik eddig nehezebben tudtak ügyet intézni személyesen.
- Közös tulajdon megszüntetésének egyszerűsítése: Az öröklés során gyakran többen lesznek tulajdonosok egy ingatlanban. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy ha minden örökös egyetért, az ingatlant azonnal el lehessen adni, és a vételárat arányosan felosztani köztük. Ez korábban sok időt vett igénybe, de új szabály szerint például nem szükséges hosszas közös tulajdon rendezés: ha a hozzájárulás megvan, az értékesítés lebonyolítható azonnal. Fontos tudni, hogy a módosítás nem változtat a rokoni öröklési sorrenden; az továbbra is a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint alakul.
Mit jelent ez köznyelvre fordítva?
Egyszerűen leírva a következőről van szó: Ezek az intézkedések együtt a gyorsabb és átláthatóbb tulajdonjog-átvezetést célozzák öröklés esetén. A jövőben, amikor például valaki örököl egy lakást vagy házat, nem kell majd személyesen a földhivatalba rohanni és külön kérvényezni az új tulajdonos nevére való átíratást. A közjegyző az ügy lezárásakor automatikusan elintézi azt, hogy az új tulajdonos neve bekerüljön a nyilvántartásba, így megszűnik az a korábbi fél évig is elhúzódó ügyintézés, amit az okozott, hogy az örökösök és a közjegyző között még külön kellett kezdeményezni a bejegyzést.
Továbbá az örökösök online is követhetik az eljárást: a közjegyzők által alkalmazott elektronikus rendszerben minden vagyontárgy és irat rögzítésre kerül, így az örökösök otthonról is láthatják az örökségre vonatkozó adatokat. Végül, ha több testvér, szülő vagy más rokon lesz tulajdonos egy örökség révén, és mind el akarja adni az ingatlant, az új szabály szerint ehhez elegendő, ha egymással megegyeznek. Ilyenkor nem kell bonyolult közös tulajdon megszüntetési eljárást indítani – az ingatlan eladható és a vételár felosztható közöttük. Mindezek eredményeképp az öröklés folyamata gyorsabb, és kevesebb vitás helyzet alakulhat ki a hagyatéki eljárás során.
Mit jelent ez szakértői szemmel?
A témával kapcsolatban Boldizsár Balázst, a Boldingatlan Kft. ügyvezetőjét kérdeztük. Elmondta, hogy szerinte az új szabályozás önmagában nem fogja alapjaiban megváltoztatni az ingatlanpiacot, hiszen eddig is bevett gyakorlat volt, hogy az öröklésre váró ingatlanokat már a hagyatéki eljárás lezárása előtt megkezdték értékesíteni. Hozzátette, hogy ilyenkor jellemzően előszerződést kötnek, a vevők pedig foglalót fizetnek, és az adásvétel a jogerős hagyatékátadó végzés után vált véglegessé. Boldizsár Balázs szerint az új rendszer annyiban hozhat változást, hogy gyorsabbá teheti a hagyatéki eljárást és a birtokbaadást, de a piaci folyamatokat ez csak kis mértékben befolyásolja, mivel az értékesítések eddig sem akadtak el emiatt.