Újra változnak az öröklési szabályok – azonnal el lehet adni az ingatlant a haláleset után

Új szabályok jönnek az öröklés terén, amelyek egyszerűbbé és átláthatóbbá tehetik a vagyontárgyak sorsának rendezését.

Változik az öröklés Forrás: www.bettermove.co.uk

Milyen újdonságok várhatóak az öröklési rendben?

Automatikus tulajdonjog-átvezetés: Ezentúl az ingatlan öröklés során az örökösöknek nem kell külön kérvényezni a tulajdonjog-bejegyzést a földhivatalnál. A közjegyző a hagyatéki eljárás lezárulása után automatikusan továbbítja az adatokat, így nem áll többé fenn a korábbi hónapokig húzódó adminisztrációs várakozás.

Elektronikus hagyatéki eljárás országosan: A közjegyzői hivatalok az új rendszerben online, országos adatbázisba jegyzik be a hagyatéki tárgyakat. Így az örökösök bárhonnan – akár távolabbi településről vagy külföldről – elektronikusan hozzáférhetnek a hagyatéki dokumentumokhoz és információkhoz. Ez nagy segítség azoknak, akik eddig nehezebben tudtak ügyet intézni személyesen.

Közös tulajdon megszüntetésének egyszerűsítése: Az öröklés során gyakran többen lesznek tulajdonosok egy ingatlanban. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy ha minden örökös egyetért, az ingatlant azonnal el lehessen adni, és a vételárat arányosan felosztani köztük. Ez korábban sok időt vett igénybe, de új szabály szerint például nem szükséges hosszas közös tulajdon rendezés: ha a hozzájárulás megvan, az értékesítés lebonyolítható azonnal. Fontos tudni, hogy a módosítás nem változtat a rokoni öröklési sorrenden; az továbbra is a Polgári Törvénykönyv előírásai szerint alakul.

Gyorsabb és átláthatóbb tulajdonjog-átvezetés jön Forrás: AI

Mit jelent ez köznyelvre fordítva?

Egyszerűen leírva a következőről van szó: Ezek az intézkedések együtt a gyorsabb és átláthatóbb tulajdonjog-átvezetést célozzák öröklés esetén. A jövőben, amikor például valaki örököl egy lakást vagy házat, nem kell majd személyesen a földhivatalba rohanni és külön kérvényezni az új tulajdonos nevére való átíratást. A közjegyző az ügy lezárásakor automatikusan elintézi azt, hogy az új tulajdonos neve bekerüljön a nyilvántartásba, így megszűnik az a korábbi fél évig is elhúzódó ügyintézés, amit az okozott, hogy az örökösök és a közjegyző között még külön kellett kezdeményezni a bejegyzést.

Továbbá az örökösök online is követhetik az eljárást: a közjegyzők által alkalmazott elektronikus rendszerben minden vagyontárgy és irat rögzítésre kerül, így az örökösök otthonról is láthatják az örökségre vonatkozó adatokat. Végül, ha több testvér, szülő vagy más rokon lesz tulajdonos egy örökség révén, és mind el akarja adni az ingatlant, az új szabály szerint ehhez elegendő, ha egymással megegyeznek. Ilyenkor nem kell bonyolult közös tulajdon megszüntetési eljárást indítani – az ingatlan eladható és a vételár felosztható közöttük. Mindezek eredményeképp az öröklés folyamata gyorsabb, és kevesebb vitás helyzet alakulhat ki a hagyatéki eljárás során.