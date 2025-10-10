A Csiriptető-dűlő volt a siker titka, ez a balatoni település adta az idén az Országház Borát

A Parlament Vadász-termében adta át az Országház Bora 2025 verseny Zsolnay-terrakotta figuráit, valamint okleveleit a borverseny győzteseinek, helyezettjeinek Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sorsközösségben léteznek, mondta a verseny díjátadó ünnepségén.

Bujdosó Ferenc és az Országház Bora verseny díjnyertes olaszrizlingje

Az Országház Bora versenyre sokan neveztek

A bormustrára idén 84 borászat nevezett 18 magyarországi és 2 határon túli borvidékről, összesen 194 tétellel. Az olaszrizling kategória győztese a dél-balatoni Bujdosó Pincészet 2023-as Hegybor 270 tétele lett, a furmintok versenyét a tokaji Dereszla Pincészet 2022-es Furmint Selection-ja nyerte, az egyéb fehérbor kategóriában pedig a Balaton-felvidéki Dobosi Borbirtok 2023-as Bio Juhfarkja végzett az első helyen.

Olyan díj, mint az élsportban

Bujdosó Ferenc balatonlellei borász Légli Ottót, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának volt elnökét idézte, aki szerint az Országház Bora nem egy olyan verseny, ahol sok aranyérmes bor születik, hanem a kategóriájában a legjobb bor lesz a győztes, éppúgy, mint az élsportban az, aki elsőként szakítja át a célszalagot. A balatonlellei pincészet az olaszrizling válogatásukat is elküldte, ezzel a harmadik helyezést hozták el.



– Nagy boldogság ez nekünk, mert nagyon hiszünk a Csiriptető-dűlőben, ahol a család 8 hektár olaszrizlingje található – mondta Bujdosó Ferenc. – Az olaszrizlingbő,l ahogy a savignon blanc-ból és a kékfrankosból is Ferkó fiam sugallatára 3 szintű termelést valósítunk meg. Van a régiós szint, ahol tágabb területről, több dűlőből készítjük az olaszrizlinget, amiből egy könnyed, gyümölcsös cuvee lesz. A termékpiramis középső szintje a hegybor, más néven a településbor, most ezzel nyertünk, és azért 270 a neve, mert 270 méter magasan termeljük. A termékpiramisunk csúcsán van a válogatás, ami egyetlen dűlő kiemelt tétele, majdhogynem parcella szelekcióval, és a legszebb hordókat válogatjuk ki hozzá.

Az elismerést ki is állították



Az Országház Bora versenyre csak hungarikum fajtával lehetett nevezni, ezért küldték az olaszrizlinget. Bujdosó Ferenc hozzátette: hasonló szellemben művelik a szőlőiket, de nagyon hisznek a Csiriptetőben, vagyis a hely volt a siker titka.