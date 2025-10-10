október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olaszrizling

46 perce

A Csiriptető-dűlő volt a siker titka, ez a balatoni település adta az idén az Országház Borát

Címkék#Parlament#Országház Bora 2025#Bujdosó Ferenc

Balatonlellei lett az Országház Bora verseny győztese olaszrizling kategóriában. A Bujdosó Pincészet hozta el az idei legmagasabb elismerést a Parlamentből.

Kovács Gábor László
A Csiriptető-dűlő volt a siker titka, ez a balatoni település adta az idén az Országház Borát

A Parlament Vadász-termében adta át az Országház Bora 2025 verseny Zsolnay-terrakotta figuráit, valamint okleveleit a borverseny győzteseinek, helyezettjeinek Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sorsközösségben léteznek, mondta a verseny díjátadó ünnepségén.

Bujdosó Ferenc és az Országház Bora verseny díjnyertes olaszrizlingje
Bujdosó Ferenc és az Országház Bora verseny díjnyertes olaszrizlingje

Az Országház Bora versenyre sokan neveztek 

A bormustrára idén 84 borászat nevezett 18 magyarországi és 2 határon túli borvidékről, összesen 194 tétellel. Az olaszrizling kategória győztese a dél-balatoni Bujdosó Pincészet 2023-as Hegybor 270 tétele lett, a furmintok versenyét a tokaji Dereszla Pincészet 2022-es Furmint Selection-ja nyerte, az egyéb fehérbor kategóriában pedig a Balaton-felvidéki Dobosi Borbirtok 2023-as Bio Juhfarkja végzett az első helyen.

Olyan díj, mint az élsportban

Bujdosó Ferenc balatonlellei borász Légli Ottót, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának volt elnökét idézte, aki szerint az Országház Bora nem egy olyan verseny, ahol sok aranyérmes bor születik, hanem a kategóriájában a legjobb bor lesz a győztes, éppúgy, mint az élsportban az, aki elsőként szakítja át a célszalagot. A balatonlellei pincészet az olaszrizling válogatásukat is elküldte, ezzel a harmadik helyezést hozták el.

– Nagy boldogság ez nekünk, mert nagyon hiszünk a Csiriptető-dűlőben, ahol a család 8 hektár olaszrizlingje található – mondta Bujdosó Ferenc. –  Az olaszrizlingbő,l ahogy a savignon blanc-ból és a kékfrankosból is Ferkó fiam sugallatára 3 szintű termelést valósítunk meg. Van a régiós szint, ahol tágabb területről, több dűlőből készítjük az olaszrizlinget, amiből egy könnyed, gyümölcsös cuvee lesz. A termékpiramis középső szintje a hegybor, más néven a településbor, most ezzel nyertünk, és azért 270 a neve, mert 270 méter magasan termeljük.  A termékpiramisunk csúcsán van a válogatás, ami egyetlen dűlő kiemelt tétele, majdhogynem parcella szelekcióval, és a legszebb hordókat válogatjuk ki hozzá. 

 

Az elismerést ki is állították
Az elismerést ki is állították 

   
Az Országház Bora versenyre csak hungarikum fajtával lehetett nevezni, ezért küldték az olaszrizlinget. Bujdosó Ferenc hozzátette: hasonló szellemben művelik a szőlőiket, de nagyon hisznek a Csiriptetőben, vagyis a hely volt a siker titka. 

 

