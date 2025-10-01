Mától élesedik a változás az orvosi beutalóknál, minden beteget érint

Októbertől módosult a gyakorlat, és nem túlzás, hogy az orvosi beutalók rendjének változása minden beteget érint. A szakorvosi kontrollvizsgálathoz új beutaló kell októbertől egy törvénymódosítás alapján. A jelenlegi rendszerben a visszarendeléshez, ha arra a páciens 3 hónapon belül jelentkezik be, nem kell új beutaló. A friss jogszabály az e-beutalókat szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni – írta meg az Azénpénzem.hu.

Októbertől indul az új rendszer az orvosi beutalóknál a szakellátásban

Orvosi beutaló kell a visszarendeléshez

A szakorvosi ellátásra visszarendelés rendszere eddig úgy működött, hogy a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kellett, azt már beutaló nélkül lehetett igénybe venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni.

Az októberi változás lényege

A rendeletmódosítással ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása, ideértve a kontrollvizsgálatot is, orvosszakmai szempontból indokolt, akkor a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges ugyan, de kivétel az, ha a „visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges."

Laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e.

Somogyban felkészültek a változásra

Adnak kézbe beutalót a betegnek, de e-beutalókat is szoktak kitölteni, mind a kettőt elfogadják a szakrendeléseken, nincs ezzel gond, felelte érdeklődésünkre Antal László, kaposfői háziorvos, akitől a somogyi vidéki háziorvosi gyakorlatról érdeklődtünk. A jogalkotó szándéka az lehet, hogy a szakrendelők ezentúl saját maguk számára állítsanak ki beutalót a visszarendeléshez, hogy ne kelljen a beteget ismét a háziorvoshoz küldeni ezért, értelmezte. Ez a háziorvosokat tehermentesíti, így jó ötletnek tartja. Ha ugyanis a szakrendelő adott időn belül visszarendeli a pácienset, akkor nem szükséges a háziorvost ezzel lefoglalni. Az ésszerű gyakorlat alapján ez sokszor már így is működött, és a háziorvosok nem adtak beutalót a visszarendeléshez. Ezt szentesíti most az októberi változás.