Összehangolt közúti ellenőrzést tartottak az M7-es autópályán

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#m7#autópálya#balesetek#tehergépkocsi

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészei október 2-án összehangolt akciót tartottak az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az ellenőrzés fő célja a tehergépkocsik előzési tilalmának betartatása és a biztonságos követési távolság ellenőrzése volt. A rendőrök az akció ideje alatt 18 esetben intézkedtek szabálytalanul közlekedő járművezetőkkel szemben.
A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy 6 és 22 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik és vontatók nem előzhetnek autópályán vagy autóúton. Emellett a járművezetőknek megfelelő követési távolságot is kell tartaniuk, hogy egy másik járműszerelvény biztonságosan besorolhasson közéjük. Az akció célja a balesetek megelőzése és a forgalombiztonság növelése.

 

