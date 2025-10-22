1 órája
Összetörték a Vitarát, most keresik a rendőrök
A Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya nyomozást folytat egy olyan közlekedési baleset ügyében, ahol a baleset okozója elhagyta a helyszínt.
Egy ismeretlen személy, által vezetett ismeretlen színű, forgalmi rendszámú és típusú gépkocsival egy 2025. október 21-én délelőtt Kaposváron, a Fűzfa utcában anyagi káros közúti közlekedési balesetet okozott. A vétkes sofőr nekiütközött az úttest szélén parkoló Suzuki Vitarának, majd a helyszínről adatai hátrahagyása, illetve a hatóság értesítése nélkül elhajtott.
A rendőrség kéri, hogy aki az esemény körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.