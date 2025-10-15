Őszi csoda a Desedán – gyönyörű madarak tűntek fel Kaposvárnál

A Deseda-tó (Kaposvár) környékén készült felvételeket egy természetfotós osztotta meg, aki az őszi tájban kapta lencsevégre a tó lakóit.

A szürke gém éppen halra vár Forrás: DESEDA (Kaposvár) - természetfotózás Facebook csoport / Szigeti Miklós

A képeken szinte megelevenedik a nyugalom és a természet harmóniája: a színes tollazatú vízimadarak, a tükröződő vízfelület és az őszi táj együtt idézik meg a Deseda varázslatos hangulatát.

Jégmadár a Desedánál Forrás: DESEDA (Kaposvár) - természetfotózás Facebook csoport / Szigeti Miklós

A jégmadár Magyarországon is honos, védett madárfaj, amely elsősorban tiszta vizű tavak, folyók és patakok mentén él. Élénk kék és narancssárga tollazata miatt az egyik legszínpompásabb madarunk. Főként kis halakkal és vízi rovarokkal táplálkozik, zsákmányát a víz fölé hajló ágakról veti magát a vízbe. Somogy megyében is előfordul, különösen a vizes élőhelyek környékén.

Káprázatos fotó a hamvas küllőről Forrás: DESEDA (Kaposvár) - természetfotózás Facebook csoport / Szigeti Miklós

A nap zárásaként igazi ajándékot tartogatott a természet – a kis hamvas küllő megkoronázta a fotós napját bejegyzése szerint.