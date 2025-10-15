október 15., szerda

Őszi csoda a Desedán – gyönyörű madarak tűntek fel Kaposvárnál

Címkék#természetfotózás#Kaposvár#jégmadár#Deseda

Elképesztő fotókra lettünk figyelmesek a közösségi médiában – nem is gondoltuk volna, hogy ilyen csodálatos madarak élnek városunk határában!

A Deseda-tó (Kaposvár) környékén készült felvételeket egy természetfotós osztotta meg, aki az őszi tájban kapta lencsevégre a tó lakóit. 

A szürke gém éppen halra vár
A szürke gém éppen halra vár Forrás: DESEDA (Kaposvár) - természetfotózás Facebook csoport / Szigeti Miklós

A képeken szinte megelevenedik a nyugalom és a természet harmóniája: a színes tollazatú vízimadarak, a tükröződő vízfelület és az őszi táj együtt idézik meg a Deseda varázslatos hangulatát.

Jégmadár a Desedánál
Jégmadár a Desedánál Forrás: DESEDA (Kaposvár) - természetfotózás Facebook csoport / Szigeti Miklós

A jégmadár Magyarországon is honos, védett madárfaj, amely elsősorban tiszta vizű tavak, folyók és patakok mentén él. Élénk kék és narancssárga tollazata miatt az egyik legszínpompásabb madarunk. Főként kis halakkal és vízi rovarokkal táplálkozik, zsákmányát a víz fölé hajló ágakról veti magát a vízbe. Somogy megyében is előfordul, különösen a vizes élőhelyek környékén.

Káprázatos fotó a hamvas küllőről
Káprázatos fotó a hamvas küllőről Forrás: DESEDA (Kaposvár) - természetfotózás Facebook csoport / Szigeti Miklós

A nap zárásaként igazi ajándékot tartogatott a természet – a kis hamvas küllő megkoronázta a fotós napját bejegyzése szerint. 

 

