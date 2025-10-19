3 órája
Lejárt a citrom és a mentolos cukorka ideje – hétpróbás csodaszerek torokfájásra és megfázásra
A somogyi erdők és mezők rengeteg csodát rejtenek, sokszor olyat is, ami még az egészségünket is szolgálja. Őszi gyógynövények, amelyek elmulasztják a torokfájást.
Az immunerősítés témája mindig aktuális, de most, hogy ilyen változékony az időjárás és hogy itt állunk a tél küszöbén, jobb, ha időben felkészítjük a szervezetünket a nagyobb igénybevételre. Nézzük meg mit is kell tudni az őszi gyógynövényekről.
Őszi gyógynövényekkel az immunerősítésért
Olvasóinknak ismerős lehet a lábodi Dobás Éva neve, aki hosszú ideje kutatja már a gyógynövények jótékony hatásait. Maria Treben, az eredeti svédkeserű megalkotója inspirálta abban, hogy a témában kutakodjon, s felfedezéseit nem rejti véka alá.
– A csipkebogyó C-vitamin tartalma tízszer nagyobb a citroménál. Influenzás és meghűléses időszakban igazi csodafegyver. Ezen kívül vese- és hólyagbántalmak (húgyúti fertőzések, „felfázás") esetében is kiváló választás, hiszen gyulladáscsökkentő és antibiotikus immunerősítő hatású. A kökény gyümölcse is egy nagyon értékes növény, mert erősíti az immunrendszert, segíti az emésztést, csökkenti a vérnyomást, fertőtleníti a húgyutakat. Ha teaként szeretnénk fogyasztani, akkor csak áztatni szabad és semmiképp sem főzni, hiszen csak így tudjuk megőrizni vitamintartalmát – monda el Dobás Éva.
Ami még egy igazi csodafegyvernek számít az a fekete berkenye. – A fekete berkenye külsejében az áfonyához hasonlatos, de ízét tekintve jóval kesernyésebb annál. Cserébe kiemelkedően hatékony összetevőket tudhat magáénak: vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek kitűnő forrása, melynek köszönhetően az egészség bogyójaként is emlegetik. Kiválóan erősíti az immunrendszert, késlelteti az öregedést, karban tartja az érrendszert, csökkenti a trombózis kockázatát és a gyulladásokat is mérsékli. Fogyaszthatjuk a levét, de finom lekvár, vagy szirup is készíthető belőle – tette hozzá a gyógynövények mestere.
A torokfájás leghatékonyabb ellenszere
– A torokfájás leghatékonyabb ellenszere a zsálya. Latin neve Salvia, ami gyógyítást jelent. Alkalmazható megfázás okozta torokfájás, rekedtség, torokgyulladás ellen. Ha teánkhoz mézet, vagy lándzsás útifüvet adunk, megsokszorozhatjuk jótékony hatását. Fontos, hogy ne csak igyuk, hanem gargarizáljunk is vele – hívta fel rá a figyelmet a szakértő.
Van még egy növény, ami a gyógynövények szakértője szerint igencsak hasznos lehet a házipatikában. – Az első fagyokig nyílik, szép, lilás színben pompázik a verbéna vagy más néven vasfű, mely szuper nyákoldó növény, így jó, ha kéznél van megfázás, vagy hurutos megbetegedés esetén. Remekül megtisztítja az orrüreget, a légutakat, és akár még egy komolyabb influenzával is elbír. Ezen felül serkenti az anyagcserét, megerősíti a szervezetet, javítja a közérzetet, optimalizálja a magas vérnyomást. És, ha ez még mindig nem lenne elég, a vasfű gyulladáscsökkentő-, fájdalomcsillapító hatással is bír és még az emésztést is támogatja – tette hozzá Dobás Éva.
Hogyan fogyasszuk a gyógynövényeket?
Dobás Éva szerint a gyógynövényekből készült teák bizonyítottan gyógyhatásúak, de csak abban az esetben, ha helyesen fogyasztjuk őket. Lássuk, mire kell odafigyelni:
- A gyógyteákat lehetőleg ízesítés nélkül, vagy pici mézzel igyuk. A kívánt hatás függvényében fogyaszthatjuk naponta egyszer, vagy többször is.
- Fontos, hogy tiszta helyről származzon a gyógynövény, lehetőleg ne az út mellől szedjük azt.
- Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy valóban azt szedtük, amit szerettünk volna, inkább forduljunk szakemberhez.