Lejárt a citrom és a mentolos cukorka ideje – hétpróbás csodaszerek torokfájásra és megfázásra

Az immunerősítés témája mindig aktuális, de most, hogy ilyen változékony az időjárás és hogy itt állunk a tél küszöbén, jobb, ha időben felkészítjük a szervezetünket a nagyobb igénybevételre. Nézzük meg mit is kell tudni az őszi gyógynövényekről.

Az őszi gyógynövények kiválóan alkalmasak immunerősítésre

Fotó: Dobás Éva

Őszi gyógynövényekkel az immunerősítésért

Olvasóinknak ismerős lehet a lábodi Dobás Éva neve, aki hosszú ideje kutatja már a gyógynövények jótékony hatásait. Maria Treben, az eredeti svédkeserű megalkotója inspirálta abban, hogy a témában kutakodjon, s felfedezéseit nem rejti véka alá.

– A csipkebogyó C-vitamin tartalma tízszer nagyobb a citroménál. Influenzás és meghűléses időszakban igazi csodafegyver. Ezen kívül vese- és hólyagbántalmak (húgyúti fertőzések, „felfázás") esetében is kiváló választás, hiszen gyulladáscsökkentő és antibiotikus immunerősítő hatású. A kökény gyümölcse is egy nagyon értékes növény, mert erősíti az immunrendszert, segíti az emésztést, csökkenti a vérnyomást, fertőtleníti a húgyutakat. Ha teaként szeretnénk fogyasztani, akkor csak áztatni szabad és semmiképp sem főzni, hiszen csak így tudjuk megőrizni vitamintartalmát – monda el Dobás Éva.

Ami még egy igazi csodafegyvernek számít az a fekete berkenye. – A fekete berkenye külsejében az áfonyához hasonlatos, de ízét tekintve jóval kesernyésebb annál. Cserébe kiemelkedően hatékony összetevőket tudhat magáénak: vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek kitűnő forrása, melynek köszönhetően az egészség bogyójaként is emlegetik. Kiválóan erősíti az immunrendszert, késlelteti az öregedést, karban tartja az érrendszert, csökkenti a trombózis kockázatát és a gyulladásokat is mérsékli. Fogyaszthatjuk a levét, de finom lekvár, vagy szirup is készíthető belőle – tette hozzá a gyógynövények mestere.

Egyes gyógynövények gyulladáscsökkentő hatással bírnak

Fotó: Lang Róbert

A torokfájás leghatékonyabb ellenszere

– A torokfájás leghatékonyabb ellenszere a zsálya. Latin neve Salvia, ami gyógyítást jelent. Alkalmazható megfázás okozta torokfájás, rekedtség, torokgyulladás ellen. Ha teánkhoz mézet, vagy lándzsás útifüvet adunk, megsokszorozhatjuk jótékony hatását. Fontos, hogy ne csak igyuk, hanem gargarizáljunk is vele – hívta fel rá a figyelmet a szakértő.