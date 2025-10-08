október 8., szerda

Legszívesebben leszakítanánk, olyan gyönyörű, pedig a mérge pár óra alatt öl

Megtalálható a somogyi lankákon egy nagyon mutatós, lilás‑rózsaszín virágú évelő növény, amely augusztustól októberig virágzik. Az őszi kikerics különlegessége, hogy amilyen szép, olyan veszélyes.

Magyarországon három kikericsfaj él; közülük csak az őszi kikerics nem védett. A homoki kikerics kisebb virágokat nevel és főként a homokpusztákon él, így könnyen összetéveszthető a nagyobb termetű, lilás‑rózsaszín őszi kikericcsel. A laikusok gyakran keverik a krókuszokkal is, ám a virág felépítése (hat porzó), a virágzás ideje és a levelek hiánya miatt megkülönböztethető.

Az őszi kikerics amilyen gyönyörű, olyan veszélyes
Az őszi kikerics amilyen gyönyörű, olyan veszélyes Forrás: MúzeumDigitár

Az őszi kikerics elterjedése és somogyi vonatkozásai

Az őszi kikerics a mérsékelt égöv nedves, üde rétjein és hegyi‑dombvidéki legelőin honos. Leggyakoribb a Dunántúlon és a középhegységekben, ritkább az Alföldön. A Balaton‑felvidéken, a Bakonyban és Somogy vármegye nedves kaszálóin tömeges virágzás figyelhető meg; az ottani turisták szeptemberben lilás szőnyegként találkozhatnak vele. Az Origo cikke szerint a növény Európa szerte elterjedt a Brit‑szigetektől a Balkánig, Magyarországon pedig leginkább nedves réteken, mocsárréteken és nedves legelőkön fordul elő. A Rippl‑Rónai Múzeum digitális gyűjteménye kiemeli, hogy Somogyban az őszi kikerics gyakori a dombvidéki réteken, de a szárazabb gyepeket és erdőszegélyeket is jól tűri.

Tóth István kaposvári okleveles növényvédelmi szakmérnök elmondta, hogy bár az őszi kikerics melegvérű állatokra is veszélyes mérget termel, Somogyban nem jellemzőek a mérgezéses esetek. Hangsúlyozta, hogy a növény elsősorban nedves talajokon, réteken, kaszálókon jelenik meg, és különösen kedvező számára a csapadékosabb időszak. A szakember szerint a legelő állatok – például szarvasmarha vagy juh – is jobban teszik, ha elkerülik, mivel a növény minden része mérgező.

 Emberi mérgezésről nagyon ritkán hallani, inkább más növényeknél, például szobanövényeknél fordul elő, hogy kisgyerekek érintkeznek a mérgező nedvekkel. 

A növényvédelmi szakértő hozzátette: laikusként a legbiztosabb módszer a növény felismerése és kerülése, a tünetek (például hányás, hasmenés, nyálzás) észlelése esetén pedig haladéktalanul orvosi vagy állatorvosi segítséget kell kérni.

A mérgezés háttere – mit tartalmaz a növény?

A növény minden része, de különösen a magok és a hagymagumók kolchicin nevű alkaloidot tartalmaznak, ami sejtosztódást gátló, erős méreg, amely belélegezve vagy lenyelve súlyos tüneteket okoz, és már kis mennyiségben is halálos lehet – innen ered népies neve, a kutyadöglesztőfű. A mérgező hatás a szárított növényrészekben is megmarad; a széna közé keveredett levelek 2–3 nap alatt elpusztíthatják a legelő állatokat.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint a kolchicin‑mérgezés embereknél 2–6 órán belül okoz panaszokat. A tünetek a következők lehetnek:

  • égő érzés a szájban és torokban, nyelési nehézség
  • erős hányás, véres hasmenés, kiszáradás és alacsony vérnyomás
  • súlyos esetben görcsök, fokozatos izomgyengeség, majd légzésleállás
  • néhány virág elfogyasztása egy felnőtt számára is végzetes lehet

A kolchicin a haszon‑ és háziállatokra egyaránt veszélyes. A Kiskunsági Nemzeti Park figyelmeztetése szerint a legelő állatok frissen kerülik a növényt, de a szénába kerülve 2–3 nap alatt elpusztulhatnak; a kecskék és juhok kis mennyiséget túlélnek, ám mérge a tejbe jutva az embert is veszélyezteti.
A házi kedvenceknél (kutya, macska) a kolchicin a gyomor‑bél traktust, a szívet és az idegrendszert támadja meg; korai tünet a hányás, hasmenés és fokozott nyálzás. A későbbi fázisban gyengeség, koordinációzavarok, görcsök, szívritmuszavar, valamint nehézlégzés jelentkezhet.

Mit tegyünk gyanú esetén?

  • Azonnal forduljunk orvoshoz vagy állatorvoshoz – a tünetek nem múlnak el maguktól, és minél előbb kezdődik a kezelés, annál nagyobb az esély a felépülésre.
  • A szakemberek hánytatást, gyomormosást és infúziót alkalmazhatnak a méreg eltávolítására
  • A házi kedvenceket soha ne engedjük ismeretlen növényeket rágcsálni; ne ültessünk kikericset olyan kertbe, ahol állataink szabadon járnak
  • A legelők kaszálása során ügyelni kell, hogy a növény ne keveredjen a szénába; friss zöld takarmányként sem szabad beadni
Ne engedjük állatainkat az őszi kikerics közelébe
Ne engedjük állatainkat az őszi kikerics közelébe Fotó: AI

Érdekességek

Az őszi kikerics tudományos neve, Colchicum, a görög mitológiában szereplő Kolkhisz királyságra utal, ahonnan Medea varázslónő híres mérgei származtak. A népi kultúrában a növény számos elnevezést kapott, amelyek mind a mérgező tulajdonságaira utalnak: hívják kutyadöglesztőnek, keserű virágnak, őszikének és kolera virágának is. A növény magjai sötétbarnák, ragacsos függelékeik miatt a hangyák terjesztik őket, így biztosítva a természetes szaporodását és elterjedését. Bár mérge halálos is lehet, a kolchicin kis dózisban régóta ismert gyógyhatású anyag: hagyományosan köszvény kezelésére használják, a modern orvosi kutatásokban pedig daganatterápiás vizsgálatokban és növénynemesítési eljárásokban is alkalmazzák. 

Az őszi kikerics természetes élőhelyein gyakran tömegesen virágzik; szeptemberben a Balaton-felvidék, a Zselic és a Somogyi-dombság kaszálói lilába borulnak, látványos, de egyben veszélyes virágszőnyeget alkotva. Háziállataink és gyermekeink biztonsága érdekében érdemes megismerni és felismerni a növényt. Soha ne fogyasszuk, és ne engedjük, hogy állataink hozzáférjenek. 

 

 

