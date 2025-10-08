Legszívesebben leszakítanánk, olyan gyönyörű, pedig a mérge pár óra alatt öl

Magyarországon három kikericsfaj él; közülük csak az őszi kikerics nem védett. A homoki kikerics kisebb virágokat nevel és főként a homokpusztákon él, így könnyen összetéveszthető a nagyobb termetű, lilás‑rózsaszín őszi kikericcsel. A laikusok gyakran keverik a krókuszokkal is, ám a virág felépítése (hat porzó), a virágzás ideje és a levelek hiánya miatt megkülönböztethető.

Az őszi kikerics amilyen gyönyörű, olyan veszélyes Forrás: MúzeumDigitár

Az őszi kikerics elterjedése és somogyi vonatkozásai

Az őszi kikerics a mérsékelt égöv nedves, üde rétjein és hegyi‑dombvidéki legelőin honos. Leggyakoribb a Dunántúlon és a középhegységekben, ritkább az Alföldön. A Balaton‑felvidéken, a Bakonyban és Somogy vármegye nedves kaszálóin tömeges virágzás figyelhető meg; az ottani turisták szeptemberben lilás szőnyegként találkozhatnak vele. Az Origo cikke szerint a növény Európa szerte elterjedt a Brit‑szigetektől a Balkánig, Magyarországon pedig leginkább nedves réteken, mocsárréteken és nedves legelőkön fordul elő. A Rippl‑Rónai Múzeum digitális gyűjteménye kiemeli, hogy Somogyban az őszi kikerics gyakori a dombvidéki réteken, de a szárazabb gyepeket és erdőszegélyeket is jól tűri.

Tóth István kaposvári okleveles növényvédelmi szakmérnök elmondta, hogy bár az őszi kikerics melegvérű állatokra is veszélyes mérget termel, Somogyban nem jellemzőek a mérgezéses esetek. Hangsúlyozta, hogy a növény elsősorban nedves talajokon, réteken, kaszálókon jelenik meg, és különösen kedvező számára a csapadékosabb időszak. A szakember szerint a legelő állatok – például szarvasmarha vagy juh – is jobban teszik, ha elkerülik, mivel a növény minden része mérgező.

Emberi mérgezésről nagyon ritkán hallani, inkább más növényeknél, például szobanövényeknél fordul elő, hogy kisgyerekek érintkeznek a mérgező nedvekkel.

A növényvédelmi szakértő hozzátette: laikusként a legbiztosabb módszer a növény felismerése és kerülése, a tünetek (például hányás, hasmenés, nyálzás) észlelése esetén pedig haladéktalanul orvosi vagy állatorvosi segítséget kell kérni.

A mérgezés háttere – mit tartalmaz a növény?

A növény minden része, de különösen a magok és a hagymagumók kolchicin nevű alkaloidot tartalmaznak, ami sejtosztódást gátló, erős méreg, amely belélegezve vagy lenyelve súlyos tüneteket okoz, és már kis mennyiségben is halálos lehet – innen ered népies neve, a kutyadöglesztőfű. A mérgező hatás a szárított növényrészekben is megmarad; a széna közé keveredett levelek 2–3 nap alatt elpusztíthatják a legelő állatokat.