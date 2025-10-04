Őszi pompában tündököl Kaposvár környéke

Somogy gazdag erdőkben és zöld területekben, amelyek minden évszakban egyedi hangulatot árasztanak. Az ősz beköszöntével lassan megjelennek az első színek: a fák lombjai lassan sárga, arany, narancs és mélyvörös árnyalatokba váltanak.

A Gyertyánosi parkerdő Fotó: Zselici természetkedvelők Facebook

Az elmúlt napokban a közösségi médiában egyre több lenyűgöző kép jelent meg Kaposvár környékéről. A fotósok és természetkedvelők megragadták a szezon egyik legszebb időszakát, amikor a napsütés és a hűvös levegő különleges atmoszférát teremt a somogyi tájon.

Ősz kezdete a Ropolyi-tónál Forrás: Zselici természetkedvelők Facebook

Legyen szó a Deseda-tó partjáról, kirándulásról a Zselicben, vagy egy rövid városi barangolásról Kaposvár parkjaiban, most érdemes felfedezni az őszi természetet. A színek kavalkádja és a kristálytiszta levegő mindenkit magával ragad.

Tókaji-partkerdő Forrás: Zselici természetkedvelők Facebook