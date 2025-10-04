október 4., szombat

Somogy vármegye egész évben különleges látványt nyújt, de az ősz különösen varázslatos tud lenni. A közösségi médiát napok óta elárasztják a Kaposvár környékén készült gyönyörű fotók, amelyek megmutatják a táj igazi, színpompás arcát.

Lugosi Laura
Őszi pompában tündököl Kaposvár környéke

Somogy gazdag erdőkben és zöld területekben, amelyek minden évszakban egyedi hangulatot árasztanak. Az ősz beköszöntével lassan megjelennek az első színek: a fák lombjai lassan sárga, arany, narancs és mélyvörös árnyalatokba váltanak.

A Gyertyánosi parkerdő
A Gyertyánosi parkerdő Fotó: Zselici természetkedvelők Facebook

Az elmúlt napokban a közösségi médiában egyre több lenyűgöző kép jelent meg Kaposvár környékéről. A fotósok és természetkedvelők megragadták a szezon egyik legszebb időszakát, amikor a napsütés és a hűvös levegő különleges atmoszférát teremt a somogyi tájon.

Ősz kezdete a Ropolyi-tónál
Ősz kezdete a Ropolyi-tónál Forrás: Zselici természetkedvelők Facebook

Legyen szó a Deseda-tó partjáról, kirándulásról a Zselicben, vagy egy rövid városi barangolásról Kaposvár parkjaiban, most érdemes felfedezni az őszi természetet. A színek kavalkádja és a kristálytiszta levegő mindenkit magával ragad.

Tókaji-partkerdő
Tókaji-partkerdő Forrás: Zselici természetkedvelők Facebook
Első őszi színek a Tókaji-parkerdőben
Első őszi színek a Tókaji-parkerdőben Forrás: Zselici természetkedvelők Facebook

 

 

