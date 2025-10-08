3 órája
Nincs ötleted, hogy hova vidd a gyereket az őszi szünetben? Mi tudjuk!
A szünet idén október 23-án, csütörtökön kezdődik, és november 2-án, vasárnap ér véget, így a diákok összesen tíz napot pihenhetnek. Az utolsó tanítási nap október 22. (szerda), az iskolák pedig november 3-án (hétfőn) nyitják meg újra kapuikat. Somogy megyében idén is számos tábor, családi rendezvény és program várja a gyerekeket és a szülőket az őszi szünet ideje alatt.
Idén hosszú lesz az őszi szünet, ami sok családnak jelent szervezési kihívást: vannak szülők, akiknek ez idő alatt is dolgozniuk kell, mások pedig szeretnék minél tartalmasabban eltölteni a napokat a gyerekekkel. Somogy megyében szerencsére több izgalmas program és tábor is várja a kicsiket a szünet ideje alatt.
Gyerek és családi programok az őszi szünetben
„Tökjó” kézműves tábor a belvárosban
A Csodapadlás Alapítvány / Vintage Varróműhely 8–14 éves lányoknak szervez Halloween hangulatú kézműves napközis tábort október 27–31. között, Kaposvár belvárosában (Dózsa György u. 16). A gyerekek kreatív őszi díszeket, töklámpást és egyéb dekorációkat készíthetnek. Jelentkezés: korlátozott férőhellyel, a szervező elérhetőségén.
Balatonszabadi – Őszi jurtatábor kalandoroknak
A Magna Hungaria Jurta Tábor különleges napközis tábort kínál a szünidőben (okt. 27–31.), akár egy-egy napra is bekapcsolódási lehetőséggel. A jurtatábor Balatonszabadiban, erdei környezetben várja a gyerekeket – a programban hagyományőrző és szabadtéri kalandok szerepelnek (íjászat, számháború, kézműveskedés stb.). Időpont: 2025. október 27–31, előfoglalás javasolt.
Patca – Katica Tanya Élményközpont
A Katica Tanya idén is színes kézműves programokkal várja a családokat. Október 25–26-án Rostás Klárával lehet elsajátítani a szalma- és csuhédíszek, figurák és ékszerek készítésének fortélyait.
Október 27. és november 2. között pedig megrendezik a hagyományos „Tökjó” napokat, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják a kreatív őszi kézműveskedést: lesz töklámpás- és füzérkészítés, nemezelés, tök ablakdísz, bőr kulcstartó készítés, viaszvarázs, őszi képeslap, őszi függő, cserépboszi, valamint vidám „szellemes TÖKölődés” is.
Siófok – „Hull-a-jó Halloween” a könyvtárban
Október 31-én jelmezes Halloween-délutánra vár minden gyereket a siófoki BRTK Könyvtár Gyermekrészlege. Jöhet minden kis szörny, boszorkány, tündér és vámpír – a legmenőbb jelmezek bemutatója után közös kézműveskedés következik, természetesen tökjó Halloween-témában. A program 15:00–17:00 óráig tart október 31-én. Részvételi díj: ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a gyermekkönyvtár elérhetőségein (84/506-598 vagy [email protected]). A rendezvény helyszíne a könyvtár gyermekrészlege (Siófok, Fő tér 2.).
Deseda-tó (Kaposvár) – Fekete István Látogatóközpont
A Deseda tavi arborétum mellett található interaktív természetismereti központ nyitva tart a szünetben is, kiváló program óvodáskortól fölfelé. Beltéri kiállításai Somogy élővilágát mutatják be (halkeltető, akváriumok, mikroszkópok), kívül pedig játszótér, madárles, tanösvény és tóparti sétány várja a családokat. Nyitvatartás: okt. 31-ig 10:00–18:00, november 1-től 10:00–16:00 (hétfőn zárva). Jelentkezés: nem szükséges – jegyek a helyszínen.
Őszi szüneti élménykavalkád az Élménybirtokon
Bár Bikal a szomszédos Baranya megyében található, az őszi szünet idején akár oda is érdemes kis kitérőt tenni — az Puchner Élménybirtok ugyanis izgalmas programokkal várja a látogatókat: október 28-án egész napos családi programmal várják a látogatókat. A középkori hangulatú helyszínen kézműves foglalkozások, interaktív játékok, kincskeresés, lovas előadás és színházi premier is szerepel a kínálatban. A rendezvényt rossz idő esetén is megtartják, a jegyek online és a helyszínen is elérhetők. Ezen felül október 31-én Halloween-tökfesztivált is rendez, ahol tökfaragás, jelmezes felvonulás és tematikus játékok várják a gyerekeket.
Zselickisfalud – Zselici Csillagpark
A Zselici Tájvédelmi Körzetben található csillagvizsgáló és élménycentrum különleges esti és nappali programokat kínál a természet kedvelőinek. Tiszta időben csillagles és távcsöves bemutató várja a látogatókat a skanzen-jellegű csillagparkban, borult időben pedig planetáriumi előadások és interaktív kiállítás. Programinformációjuk az alábbi linken elérhető. Cím: Zselici Csillagpark, Zselickisfalud, 064/2 hrsz.
Szennai Skanzen
A Zselic lábánál fekvő Szennai Skanzen nyitva áll, így az őszi szünetben is remek célpont egy időutazós családi programhoz. A skanzenben autentikus somogyi parasztporták, berendezett lakóházak és pajták között sétálhatunk és akár piknikezhetünk a skanzen területén. Nyitvatartás: november 9-ig, kedd–vasárnap 9:00–17:00 (hétfő szünnap).
Petesmalmi Vidrapark
A Petesmalmi Vidrapark várja hétvégente a látogatókat 10:00 és 16:00 óra között várja a látogatókat, emellett idén is megtartja hagyományos tökfaragó napját, amelyre 2025. október 25-én, szombaton várják az érdeklődőket 10 és 16 óra között. A rendezvényen forró tea és zsíros kenyér mellett barátságos, családias hangulatban készülhetnek el a kreatív töklámpások. A faragott alkotásokat fotózzák, a közönségszavazás alapján pedig az első három helyezett díjat nyer. Faragható tök és eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre, így érdemes időben érkezni.
Rádpuszta Gasztro és Élménybirtok
Október 25-én ismét megrendezik a hangulatos Tökfesztivált a Rádpuszta Gasztro Élménybirtokon, ahol kicsiket és nagyokat egyaránt színes programok várnak. A látogatók kisvonattal is körbejárhatják a birtokot, ezért érdemes előre lefoglalni a helyeket. Az elmúlt években tökös ételek, tökfaragó verseny, arcfestés és családi programok színesítették a rendezvényt, az idei részletes programmal kapcsolatban pedig hamarosan további információkat közölnek a szervezők.
Kaposvár – Városi műjégpálya és uszoda
Ha az idő hűvösre fordul, a kaposvári Városi Jégcsarnok megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. Megkerestük őket és a következőről tájékoztattak bennünket: Az őszi szünetben lesz közönségkorcsolya: pénteken 18:00-19:30, valamint szombaton és vasárnap két közönségkorcsolya van, 16:00-20:00-ig. Korcsolyabérlés a helyszínen megoldható.
Ugyancsak egész héten várja a látogatókat a kaposvári Virágfürdő élményfürdője, amely hétfőtől péntekig 12:00 és 20:00, szombaton és vasárnap pedig 9:00 és 20:00 óra között tart nyitva.
- Akár szabadtéri kalandokra, akár kreatív foglalkozásokra vagy egy kis pihenésre vágyunk, Somogyban minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót az őszi szünetben a rengeteg program között. Amennyiben van rá lehetőségünk, használjuk ki a színes programkínálatot, és töltsük együtt szeretteinkkel ezt a különleges időszakot!