Nincs ötleted, hogy hova vidd a gyereket az őszi szünetben? Mi tudjuk!

Idén hosszú lesz az őszi szünet, ami sok családnak jelent szervezési kihívást: vannak szülők, akiknek ez idő alatt is dolgozniuk kell, mások pedig szeretnék minél tartalmasabban eltölteni a napokat a gyerekekkel. Somogy megyében szerencsére több izgalmas program és tábor is várja a kicsiket a szünet ideje alatt.

Rengeteg élmény várja a kicsiket az őszi szünetben Somogyban Fotó: AI

Gyerek és családi programok az őszi szünetben

„Tökjó” kézműves tábor a belvárosban

A Csodapadlás Alapítvány / Vintage Varróműhely 8–14 éves lányoknak szervez Halloween hangulatú kézműves napközis tábort október 27–31. között, Kaposvár belvárosában (Dózsa György u. 16). A gyerekek kreatív őszi díszeket, töklámpást és egyéb dekorációkat készíthetnek. Jelentkezés: korlátozott férőhellyel, a szervező elérhetőségén.

Balatonszabadi – Őszi jurtatábor kalandoroknak

A Magna Hungaria Jurta Tábor különleges napközis tábort kínál a szünidőben (okt. 27–31.), akár egy-egy napra is bekapcsolódási lehetőséggel. A jurtatábor Balatonszabadiban, erdei környezetben várja a gyerekeket – a programban hagyományőrző és szabadtéri kalandok szerepelnek (íjászat, számháború, kézműveskedés stb.). Időpont: 2025. október 27–31, előfoglalás javasolt.

Patca – Katica Tanya Élményközpont

A Katica Tanya idén is színes kézműves programokkal várja a családokat. Október 25–26-án Rostás Klárával lehet elsajátítani a szalma- és csuhédíszek, figurák és ékszerek készítésének fortélyait.

Október 27. és november 2. között pedig megrendezik a hagyományos „Tökjó” napokat, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják a kreatív őszi kézműveskedést: lesz töklámpás- és füzérkészítés, nemezelés, tök ablakdísz, bőr kulcstartó készítés, viaszvarázs, őszi képeslap, őszi függő, cserépboszi, valamint vidám „szellemes TÖKölődés” is.

Siófok – „Hull-a-jó Halloween” a könyvtárban

Október 31-én jelmezes Halloween-délutánra vár minden gyereket a siófoki BRTK Könyvtár Gyermekrészlege. Jöhet minden kis szörny, boszorkány, tündér és vámpír – a legmenőbb jelmezek bemutatója után közös kézműveskedés következik, természetesen tökjó Halloween-témában. A program 15:00–17:00 óráig tart október 31-én. Részvételi díj: ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a gyermekkönyvtár elérhetőségein (84/506-598 vagy [email protected]). A rendezvény helyszíne a könyvtár gyermekrészlege (Siófok, Fő tér 2.).