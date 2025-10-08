október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programkavalkád

1 órája

Nincs ötleted, hogy hova vidd a gyereket az őszi szünetben? Mi tudjuk!

Címkék#szünidő#gyerek#ősz#szünet#család#program

A szünet idén október 23-án, csütörtökön kezdődik, és november 2-án, vasárnap ér véget, így a diákok összesen tíz napot pihenhetnek. Az utolsó tanítási nap október 22. (szerda), az iskolák pedig november 3-án (hétfőn) nyitják meg újra kapuikat. Somogy megyében idén is számos tábor, családi rendezvény és program várja a gyerekeket és a szülőket az őszi szünet ideje alatt.

Lugosi Laura
Nincs ötleted, hogy hova vidd a gyereket az őszi szünetben? Mi tudjuk!

Idén hosszú lesz az őszi szünet, ami sok családnak jelent szervezési kihívást: vannak szülők, akiknek ez idő alatt is dolgozniuk kell, mások pedig szeretnék minél tartalmasabban eltölteni a napokat a gyerekekkel. Somogy megyében szerencsére több izgalmas program és tábor is várja a kicsiket a szünet ideje alatt.

Rengeteg élmény várja a kicsiket az őszi szünetben Somogyban
Rengeteg élmény várja a kicsiket az őszi szünetben Somogyban Fotó: AI

Gyerek és családi programok az őszi szünetben

„Tökjó” kézműves tábor a belvárosban 

A Csodapadlás Alapítvány / Vintage Varróműhely 8–14 éves lányoknak szervez Halloween hangulatú kézműves napközis tábort október 27–31. között, Kaposvár belvárosában (Dózsa György u. 16). A gyerekek kreatív őszi díszeket, töklámpást és egyéb dekorációkat készíthetnek. Jelentkezés: korlátozott férőhellyel, a szervező elérhetőségén. 

Balatonszabadi – Őszi jurtatábor kalandoroknak

A Magna Hungaria Jurta Tábor különleges napközis tábort kínál a szünidőben (okt. 27–31.), akár egy-egy napra is bekapcsolódási lehetőséggel. A jurtatábor Balatonszabadiban, erdei környezetben várja a gyerekeket – a programban hagyományőrző és szabadtéri kalandok szerepelnek (íjászat, számháború, kézműveskedés stb.). Időpont: 2025. október 27–31, előfoglalás javasolt.

Patca – Katica Tanya Élményközpont

A Katica Tanya idén is színes kézműves programokkal várja a családokat. Október 25–26-án Rostás Klárával lehet elsajátítani a szalma- és csuhédíszek, figurák és ékszerek készítésének fortélyait.

Október 27. és november 2. között pedig megrendezik a hagyományos „Tökjó” napokat, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatják a kreatív őszi kézműveskedést: lesz töklámpás- és füzérkészítés, nemezelés, tök ablakdísz, bőr kulcstartó készítés, viaszvarázs, őszi képeslap, őszi függő, cserépboszi, valamint vidám „szellemes TÖKölődés” is.

Siófok – „Hull-a-jó Halloween” a könyvtárban

Október 31-én jelmezes Halloween-délutánra vár minden gyereket a siófoki BRTK Könyvtár Gyermekrészlege. Jöhet minden kis szörny, boszorkány, tündér és vámpír – a legmenőbb jelmezek bemutatója után közös kézműveskedés következik, természetesen tökjó Halloween-témában. A program 15:00–17:00 óráig tart október 31-én. Részvételi díj: ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a gyermekkönyvtár elérhetőségein (84/506-598 vagy [email protected]). A rendezvény helyszíne a könyvtár gyermekrészlege (Siófok, Fő tér 2.).

Deseda-tó (Kaposvár) – Fekete István Látogatóközpont

A Deseda tavi arborétum mellett található interaktív természetismereti központ nyitva tart a szünetben is, kiváló program óvodáskortól fölfelé. Beltéri kiállításai Somogy élővilágát mutatják be (halkeltető, akváriumok, mikroszkópok), kívül pedig játszótér, madárles, tanösvény és tóparti sétány várja a családokat. Nyitvatartás: okt. 31-ig 10:00–18:00, november 1-től 10:00–16:00 (hétfőn zárva). Jelentkezés: nem szükséges – jegyek a helyszínen.

Őszi szüneti élménykavalkád az Élménybirtokon

Bár Bikal a szomszédos Baranya megyében található, az őszi szünet idején akár oda is érdemes kis kitérőt tenni — az Puchner Élménybirtok ugyanis izgalmas programokkal várja a látogatókat: október 28-án egész napos családi programmal várják a látogatókat. A középkori hangulatú helyszínen kézműves foglalkozások, interaktív játékok, kincskeresés, lovas előadás és színházi premier is szerepel a kínálatban. A rendezvényt rossz idő esetén is megtartják, a jegyek online és a helyszínen is elérhetők. Ezen felül október 31-én Halloween-tökfesztivált is rendez, ahol tökfaragás, jelmezes felvonulás és tematikus játékok várják a gyerekeket. 

Zselickisfalud – Zselici Csillagpark

A Zselici Tájvédelmi Körzetben található csillagvizsgáló és élménycentrum különleges esti és nappali programokat kínál a természet kedvelőinek. Tiszta időben csillagles és távcsöves bemutató várja a látogatókat a skanzen-jellegű csillagparkban, borult időben pedig planetáriumi előadások és interaktív kiállítás. Programinformációjuk az alábbi linken elérhető. Cím: Zselici Csillagpark, Zselickisfalud, 064/2 hrsz.

Szennai Skanzen

A Zselic lábánál fekvő Szennai Skanzen nyitva áll, így az őszi szünetben is remek célpont egy időutazós családi programhoz. A skanzenben autentikus somogyi parasztporták, berendezett lakóházak és pajták között sétálhatunk és akár piknikezhetünk a skanzen területén. Nyitvatartás: november 9-ig, kedd–vasárnap 9:00–17:00 (hétfő szünnap). 

Petesmalmi Vidrapark

A Petesmalmi Vidrapark várja hétvégente a látogatókat 10:00 és 16:00 óra között várja a látogatókat, emellett idén is megtartja hagyományos tökfaragó napját, amelyre 2025. október 25-én, szombaton várják az érdeklődőket 10 és 16 óra között. A rendezvényen forró tea és zsíros kenyér mellett barátságos, családias hangulatban készülhetnek el a kreatív töklámpások. A faragott alkotásokat fotózzák, a közönségszavazás alapján pedig az első három helyezett díjat nyer. Faragható tök és eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre, így érdemes időben érkezni.

Rádpuszta Gasztro és Élménybirtok

Október 25-én ismét megrendezik a hangulatos Tökfesztivált a Rádpuszta Gasztro Élménybirtokon, ahol kicsiket és nagyokat egyaránt színes programok várnak. A látogatók kisvonattal is körbejárhatják a birtokot, ezért érdemes előre lefoglalni a helyeket. Az elmúlt években tökös ételek, tökfaragó verseny, arcfestés és családi programok színesítették a rendezvényt, az idei részletes programmal kapcsolatban pedig hamarosan további információkat közölnek a szervezők.

Kaposvár – Városi műjégpálya és uszoda

Ha az idő hűvösre fordul, a kaposvári Városi Jégcsarnok megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. Megkerestük őket és a következőről tájékoztattak bennünket: Az őszi szünetben lesz közönségkorcsolya: pénteken 18:00-19:30, valamint szombaton és vasárnap két közönségkorcsolya van, 16:00-20:00-ig.  Korcsolyabérlés a helyszínen megoldható. 

Ugyancsak egész héten várja a látogatókat a kaposvári Virágfürdő élményfürdője, amely hétfőtől péntekig 12:00 és 20:00, szombaton és vasárnap pedig 9:00 és 20:00 óra között tart nyitva.

  • Akár szabadtéri kalandokra, akár kreatív foglalkozásokra vagy egy kis pihenésre vágyunk, Somogyban minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót az őszi szünetben a rengeteg program között. Amennyiben van rá lehetőségünk, használjuk ki a színes programkínálatot, és töltsük együtt szeretteinkkel ezt a különleges időszakot!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu