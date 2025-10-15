október 15., szerda

Ingyen viszik el vidékről is az iskolásokat a Csodák Palotájába

Egyedülálló kezdeményezést indított az Oszkár Telekocsi. Olyan gyerekcsoportok osztálykirándulását finanszírozzák, akik szűkös anyagi helyzetük miatt nem engedhetnének meg maguknak egy budapesti kirándulást.

Koszorus Rita

Hazai iskolák osztályai pályázhatnak ingyenes utazásra és belépésre a budapesti Csodák Palotájába az Oszkár Telekocsi felhívásának köszönhetően, melyet tizennyolcadik születésnapja alkalmából hirdetett meg a vállalat. Az ingyen osztálykirándulás programba minden magyarországi általános iskola és nyolc- vagy hatosztályos gimnázium osztálya jelentkezhet, 15–60 tagú csoportlétszámmal. A kiválasztott osztályok 2025. december 3-án vagy 4-én vehetnek részt a kiránduláson, ami a tudományos és közösségi élményekre helyezi a hangsúlyt. Az Oszkár Telekocsi összesen 2,5 millió forint értékben támogatja az utazásokat, a belépést pedig a Csopa Élmény Kft. a pályázathoz csatlakozva ingyenesen biztosítja a fiataloknak. 

osztálykirándulás
Osztálykirándulásra lehet pályázni. 
Forrás: traveladdict.hu

November 10-ig lehet még pályázni az osztálykirándulásra

Az elbírálás során előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek hátrányos helyzetű vagy nehezen megközelíthető településen működnek, illetve ahol a diákok számára korlátozott a hasonló programokon való részvétel lehetősége. A jelentkezéshez egy rövid, legfeljebb 1500 karakteres indoklást és egy, a buszos utazásról szóló árajánlatot kér a cég. A pályázatot az osztályt képviselő tanár vagy osztályfőnök nyújthatja be 2025. november 10-ig. Az „Egy csodás nap Oszkárral” pályázati felhívásáról és a jelentkezés menetéről bővebben itt olvashatnak: ide kattintva! 

 

