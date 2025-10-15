Ingyen viszik el vidékről is az iskolásokat a Csodák Palotájába

Hazai iskolák osztályai pályázhatnak ingyenes utazásra és belépésre a budapesti Csodák Palotájába az Oszkár Telekocsi felhívásának köszönhetően, melyet tizennyolcadik születésnapja alkalmából hirdetett meg a vállalat. Az ingyen osztálykirándulás programba minden magyarországi általános iskola és nyolc- vagy hatosztályos gimnázium osztálya jelentkezhet, 15–60 tagú csoportlétszámmal. A kiválasztott osztályok 2025. december 3-án vagy 4-én vehetnek részt a kiránduláson, ami a tudományos és közösségi élményekre helyezi a hangsúlyt. Az Oszkár Telekocsi összesen 2,5 millió forint értékben támogatja az utazásokat, a belépést pedig a Csopa Élmény Kft. a pályázathoz csatlakozva ingyenesen biztosítja a fiataloknak.

Osztálykirándulásra lehet pályázni.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek hátrányos helyzetű vagy nehezen megközelíthető településen működnek, illetve ahol a diákok számára korlátozott a hasonló programokon való részvétel lehetősége. A jelentkezéshez egy rövid, legfeljebb 1500 karakteres indoklást és egy, a buszos utazásról szóló árajánlatot kér a cég. A pályázatot az osztályt képviselő tanár vagy osztályfőnök nyújthatja be 2025. november 10-ig. Az „Egy csodás nap Oszkárral” pályázati felhívásáról és a jelentkezés menetéről bővebben itt olvashatnak: ide kattintva!